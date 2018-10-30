Цифра дня: Сколько россиян будут пользоваться 5G к 2025 году?

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россиян будут пользоваться 5G к 2025 году.

В России ожидается взрывной рост сетей пятого поколения после запуска первой 5G-сети в 2020 году. Об этом сообщается в опубликованном Ассоциацией GSM (GSMA) докладе под названием «Мобильная экономика: Россия и СНГ 2018».





Как ожидает GSMA, Россия станет одной из наций на мировой арене, где внедрение 5G пройдёт быстро. Первые коммерческие сети пятого поколения должны заработать в 2020 году и одна пятая мобильных подключений (48 миллионов) перейдёт на 5G к 2025 году. Также к 2025 году сети 5G охватят площадь, на которой проживают 80% россиян.

Генеральный директор GSMA Матс Гранрид сообщил: «Результаты нашего исследования показывают, что Россия станет лидером среди стран СНГ по темпам распространения 5G-сетей, так как мобильные операторы активно инвестируют средства в их развитие. Новые сети имеют потенциал для развития цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей. Однако для этого потребуется благоприятная нормативно-правовая база, ориентированная на развитие инвестиций и инноваций, в частности, обеспечивающая своевременную доступность частотных диапазонов для операторов по приемлемой цене».