Складной смартфон Samsung получит гибкий экран Infinity-V

Компания Samsung зарегистрировала торговую марку Samsung Infinity-V в категории дисплеев для смартфонов. Сейчас компания использует экраны под брендом Infinity для безрамочных смартфонов.



Samsung Galaxy Note 9 и Infinity Display

Эксперты уже предположили, что экраны Infinity-V должны найти применение в складном смартфоне, чей анонс ожидается совсем скоро.

Согласно более ранним утечкам, в закрытом виде пользователю доступно 4 дюйма дисплея, которых достаточно для выполнения базовых функций, таких как почта и обмен сообщениями, без открытия смартфона. Внутренние тесты шарнира показали, что он может выдержать более 200 тысяч циклов открытия-закрытия.

Сканер отпечатков пальцев не смогли встроить под такой дисплей из-за технических сложностей. Прототип весит более 200 граммов из-за дисплея большего размера, чем у любого другого смартфона на рынке. Ради уменьшения веса производителю пришлось урезать ёмкость батареи. Samsung и Google совместно разрабатывают специальную версию Android для складного смартфона.

Первая демонстрация складного смартфона ожидается на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference 7 ноября. Выпуск смартфона ожидается не ранее второго квартала 2019 года.