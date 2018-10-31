Новый QWERTY-смартфон BlackBerry выходит в Европе

Китайская компания TCL Communication, которая сейчас занимается смартфонами BlackBerry, открыла приём предварительных заказов на новый смартфон BlackBerry KEY2 LE. Это упрощённая и удешевлённая версия смартфона BlackBerry KEY2, представленного в июне.





Версия BlackBerry KEY2 LE с одной SIM-картой и 32 ГБ памяти доступна за 399 евро. Версия с двумя SIM-картами и 64 ГБ — 429 евро.

BlackBerry KEY2 LE выполнен в таком же форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. На задней панели расположена двойная камера, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в клавишу пробела.

Смартфон оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей, основной камерой 13+5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC и FM-радио, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 150,25 x 71,8 x 8,35 мм, а вес — 156 граммов.