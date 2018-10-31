Глава Honor показал флагманский смартфон-слайдер до анонса

Чжао Минг (Zhao Ming), глава подразделения Honor, опубликовал подборку фотографий готовящегося к выпуску смартфона Honor Magic 2, пока не представленного официально.





На фото хорошо продемонстрирована главная особенность новинки — механизм слайдера. При сдвиге модуля с экраном вниз пользователь получает доступ к фронтальной камере. Интересно, что смартфон показан с фирменным защитным чехлом, который никак не мешает слайдеру.





Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей), основной тройной камерой со стандартным модулем на 16 Мп, вспомогательным модулем на 24 Мп и телефотомодулем на 16 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп и модулями (Time of Flight) 20+2 Мп, которые определяют дальность до объектов и используются в функции распознавания пользователей по лицам. Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей.





Аппаратной основой смартфона топовый процессор HiSilicon Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается мощное зарядное устройство на 40 Вт, которое обеспечит очень быструю подзарядку. Аккумулятор обладает мощностью 3400 мАч. Смартфон работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.





Презентация Honor Magic 2 состоится 31 октября, на две недели позднее анонса флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro.