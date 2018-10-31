Глава Honor показал флагманский смартфон-слайдер до анонса

Чжао Минг (Zhao Ming), глава подразделения Honor, опубликовал подборку фотографий готовящегося к выпуску смартфона Honor Magic 2, пока не представленного официально.


На фото хорошо продемонстрирована главная особенность новинки — механизм слайдера. При сдвиге модуля с экраном вниз пользователь получает доступ к фронтальной камере. Интересно, что смартфон показан с фирменным защитным чехлом, который никак не мешает слайдеру.


Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 × 1080 пикселей), основной тройной камерой со стандартным модулем на 16 Мп, вспомогательным модулем на 24 Мп и телефотомодулем на 16 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп и модулями (Time of Flight) 20+2 Мп, которые определяют дальность до объектов и используются в функции распознавания пользователей по лицам. Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей.


Аппаратной основой смартфона топовый процессор HiSilicon Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается мощное зарядное устройство на 40 Вт, которое обеспечит очень быструю подзарядку. Аккумулятор обладает мощностью 3400 мАч. Смартфон работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.


Презентация Honor Magic 2 состоится 31 октября, на две недели позднее анонса флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro.

Источник
MyDrivers
Теги
смартфон ANDROID Huawei Honor Honor Magic 2

Комментарии

Материалы по теме

6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором

4 октября

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля 2017

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля 2016

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Обзор смартфона Honor 5A: сделайте мне недорого

30 августа 2016

Объявлены российские цены на Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

17 октября
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Xiaomi заявила о превосходстве самого дешёвого флагмана Pocophone F1 над «переоцененным» OnePlus 6T
ZTE представила смартфон Nubia X с двумя цветными дисплеями
Samsung запустила программу trade-in для своих смартфонов, без необходимости ехать в магазин

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 96
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 58
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 48