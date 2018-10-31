Huawei представила смарт-часы Honor Watch Magic

Компания Huawei представила в Китае свои первые флагманские смарт-часы под брендом Honor. Модель называется Honor Watch Magic.





Смарт-часы оснащаются 1,2-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем. Как утверждает Huawei, это одни из самых тонких смарт-часов на рынке. Толщина составляет 11 мм.





Часы базируются на двух чипсетах для умеренной и интенсивной нагрузки. Время автономной работы достигает 7 дней на одной подзарядке. Часы могут непрерывно отслеживать пульс в режиме реального времени.





Есть такие функции, как стресс-монитор, советы по здоровому сну и советы по технике дыхания чтобы снизить частоту пульса. Honor Watch Magic оснащаются модулем NFC, GPS+Beidou+ГЛОНАСС, барометром и электронным компасом.

Huawei планирует представить Honor Watch Magic для международного рынка в январе 2019 года. В Китае продажи начнутся с 1 ноября 2018 года по цене 128,9 доллара за спортивную модель и 143,2 доллара за классическую.



