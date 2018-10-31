Рассекречен дизайн полностью безрамочного смартфона Lenovo Z5 Pro

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились качественные живые фотографии смартфона Lenovo Z5 Pro, пока не представленного производителем официально.





Ранее топ-менеджеры Lenovo отмечали, что смартфон Lenovo Z5 Pro получил почти 100% покрытие экраном передней панели. Дисплей сдвигается вниз, открывая доступ к фронтальной камере, как у только что представленного флагманского Xiaomi Mi Mix 3. На фото показан не только сам смартфон, но и розничная упаковка.





Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2280 × 1440 пикселей, двойной основной камерой 20+16 Мп, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.





Официальный анонс Lenovo Z5 Pro состоится на мероприятии в Пекине, назначенном на 1 ноября 2018 года.



