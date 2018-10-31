LG представит складной смартфон в начале января в Вегасе

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о выходе на рынок складных смартфонов с гибкими дисплеями.





Ранее мы уже писали, что Samsung собирается провести первую демонстрацию такого смартфона на конференции для разработчиков 7 ноября. По данным источника, компания LG не останется в стороне от модной тенденции и представит складной смартфон на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.

Относительно смартфона Samsung у Бласса сведений пока нет. Отметим что, обе корейские компании годами работали над гибкими дисплеями. Правда, пока они используются в обычных смартфонах, корпуса которых не гнутся. Такие экраны позволяют добиться большей прочности или загнуть часть экрана на край корпуса.