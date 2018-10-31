Представлен первый в мире складной смартфон с гибким дисплеем

Китайская компания Rouyu Technology представила первый в мире складной смартфон с гибким экраном FlexiPai. Также это первый смартфон на базе пока не анонсированного топового процессора Snapdragon 8150, ранее известного как Snapdragon 855.


FlexiPai оснащается 7,8-дюймовым дисплеем, двойной тыльной камерой 16+20 Мп. Толщина смартфона составляет 7,6 мм. Смартфон предлагается в трёх конфигурациях - 6+128 ГБ, 8+256 ГБ и 8+512 ГБ.


В смартфоне используется проприетарная технология быстрой зарядки Ro-Charge. Она позволяет зарядить аккумулятор на 80% за один час. Стоимость такого инновационного гаджета составляет 1290 долларов за 6+128 ГБ, 1434 доллара за 8+256 ГБ и 1864 доллара за 8+512 ГБ. Продажи начнутся уже завтра в Китае, пока ограниченным тиражом.


Источник
ITHome
Теги
смартфон ANDROID

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