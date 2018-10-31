Samsung запустила программу trade-in для своих смартфонов, без необходимости ехать в магазин

Компания Samsung Electronics объявила о расширении программы trade-in. Теперь приобрести смартфоны серии Galaxy в обмен на уже используемое мобильное устройство можно не только в фирменных магазинах Samsung, но и через интернет.


Это первая на российском рынке программа trade-in с возможностью определения выкупной стоимости прежнего смартфона онлайн и покупки нового без необходимости приезжать в магазин.

В рамках программы покупатель получает скидку на новый смартфон на сумму оценки предыдущего устройства, а также дополнительную скидку до 10 000 рублей.

Оформление заявки на trade-in и оценка устройства проходит онлайн. Для того, чтобы приобрести смартфон по программе trade-in, пользователю необходимо выбрать на сайте Samsung.com интересующую модель, заполнить в открывающемся меню необходимые данные о состоянии своего гаджета, указать актуальный адрес и подтвердить размещение заказа.

В процессе оформления заявки определяется финальный размер скидки. После этого курьер привозит пользователю новый смартфон, осуществляет проверку и оценку соответствия сдаваемого гаджета условиям программы, подтверждает размер скидки на новое устройство и принимает оплату.

На сегодняшний день на официальном сайте Samsung в рамках trade-in можно приобрести не только смартфоны флагманских моделей Galaxy Note9 и Galaxy S9, но и Galaxy A7 с тремя камерами. Таким образом, теперь Samsung предлагает trade-in для смартфонов средней ценовой категории в России. На момент запуска услуга доступна только для жителей Москвы и Московской области. В будущем компания намерена расширить географию программы.

Источник
Samsung
Теги
смартфон Samsung Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ trade-in

Комментарии

Материалы по теме

Samsung Galaxy Note 9 уже можно купить в России

31 августа

Samsung Galaxy S9 и S9+ полностью рассекречены за неделю до анонса

19 февраля

Samsung Galaxy S9 и S9+ представлены официально

25 февраля

Samsung объявила дату анонса Galaxy S9

25 января

Samsung предлагает россиянам бесплатно менять флагманы каждый год

2 октября

Samsung признала проблемы с тачскрином у Galaxy S9 и Galaxy S9+

23 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Xiaomi заявила о превосходстве самого дешёвого флагмана Pocophone F1 над «переоцененным» OnePlus 6T
ZTE представила смартфон Nubia X с двумя цветными дисплеями
Рассекречен дизайн полностью безрамочного смартфона Lenovo Z5 Pro

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 96
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 58
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 48