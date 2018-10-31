Обновление ПО убивает смарт-часы Apple Watch

Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для своих смарт-часов Apple Watch. К сожалению, апдейт watchOS 5.1 оказался неудачным и многие пользователи начали жаловаться, что после обновления часы стали неработоспособными.


В процессе установки watchOS 5.1 часы застревают на стадии экрана загрузки с логотипом Apple. Первые связавшиеся со службой поддержки Apple получили ответ, что обновление может занять несколько часов, но часто прогресса было не видно после трёх и более часов.

Подобные проблемы возникли у некоторых Apple Watch Series 4, самых новых смарт-часов Apple. Некоторым пострадавшим Apple уже пообещала выслать часы на замену. Также компания временно приостановила распространение обновления.

Источник
MacRumors
Теги
смарт-часы Apple Watch watchOS

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