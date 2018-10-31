Xiaomi заявила о превосходстве самого дешёвого флагмана Pocophone F1 над «переоцененным» OnePlus 6T

Компания Xiaomi начала активную кампанию по продвижению своего смартфона Pocophone F1, подчёркивая его преимущество перед анонсированным совсмем недавно OnePlus 6T.


Напомним, OnePlus изначально позиционировала свои модели как «убийцы флагманов». Тем не менее, Pocophone F1 стал самым дешёвым флагманом 2018 года — он базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845 при цене от 300 долларов на момент старта продаж.


Теперь Xiaomi намекает пользователям, что они не должны «мириться» с «переоцененным» OnePlus 6T и предлагает посчитать, раздавая калькуляторы. На данный момент в Индии Pocophone F1 с 6 ГБ оперативной памяти, Qualcomm Snapdragon 845 и большим объёмом аккумулятора стоит 285 долларов, тогда как OnePlus 6T обойдётся в 515 долларов.


Источник
MySmartPrice
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