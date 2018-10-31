ZTE представила смартфон Nubia X с двумя цветными дисплеями

Компания ZTE представила смартфон Nubia X с двумя экранами, как у российского YotaPhone. В то же время, это не клон YotaPhone. Смартфон отличается от YotaPhone как минимум тем, что вспомогательный экран у него цветной и выполнен по технологии AMOLED.


Фронтальной камеры у смартфона нет, а вспомогательный дисплей можно использовать для съёмки селфи основной двойной камерой. У смартфона имеется сразу два сканера отпечатков пальцев — на правой и левой кромках.


ZTE Nubia X оснащается 6,26-дюймовым основным дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2280 пикселей), 5,1-дюймовым тыльным AMOLED-дисплеем с разрешением HD+ (1520 x 720 пикселей), двойной тыльной камерой 16+24 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3800 мАч с возможностью быстрой зарядки Quick Charge 3.0.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 154,1 х 73,30 х 8,64 мм, а вес — 181 грамм. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой nubia UI 6.0.

ZTE Nubia X предлагается в сером, чёрном, и золотистом цветовых вариантах по цене 473 долларов за 6+64 ГБ, 530 долларов за 8+128 ГБ, 602 за 8+256 ГБ. Есть также голубая версия, она стоит немного дороже — 487, 544 и 616 долларов соответственно.

Источник
ZTE
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смартфон ANDROID ZTE ZTE Nubia X

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