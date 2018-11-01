Apple признала iPhone 5 устаревшим

Компания Apple обновила свой список устаревших и вышедших из эксплуатации продуктов. Теперь в них попал смартфон iPhone 5, спустя шесть лет после выпуска.


iPhone 5 классифицируется как устаревший в США и Турции, а также как вышедший из эксплуатации в остальном мире. В эту категорию попадают продукты, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для таких устройств Apple не предоставляет обслуживание аппаратного обеспечения, проще говоря уже не ремонтирует.

iPhone 5 был представлен в сентябре 2012 года. Его дизайн существенно отличался от предшественников. Он получил алюминиевый корпус, «большой» 4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:9, поддержку LTE. Кроме того, он стал первым смартфоном Apple, перешедшим на разъём Lightning вместо прежнего 30-контактного коннектора.

Источник
Apple
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