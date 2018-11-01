Цифра дня: Сколько мобильных устройств Apple уже работает на iOS 12?

Цифра дня:

63%

мобильных устройств Apple уже работает на iOS 12.

Компания Apple опубликовала на своем официальном сайте для разработчиков статистику по распространенности версий мобильной платформы iOS. По состоянию на 29 октября 2018 года 63% мобильных устройств Apple, с которых заходили в онлайн-магазин App Store, работали под управлением новой iOS 12.


Отметим, что Apple начала публиковать статистику иначе. 63% — это показатель для мобильных устройств, выпущенных с 2014 года. Если учитывать все устройства, то доля проникновения составила только 60%. В любом случае, это намного больше результатов прошлогодней iOS 11, которая в начале октября прошлого года набрала 38,5%.

На долю iOS 11 сейчас приходится 30% или 29%, соответственно, а на долю более ранних версий ОС — 7 или 11%, в зависимости от учитываемых устройств.

Apple выпустила финальную версию мобильной операционной системы iOS 12 вечером 17 сентября. Для сравнения, новейшая версия ОС Android 9 Pie (Пирог) пока не набрала и 0,1% на Android-устройствах, хотя была выпущена заметно раньше — 6 августа 2018 года.

Источник
Apple
Теги
Apple IOS iPhone iPad iOS 12

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