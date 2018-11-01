Samsung объяснила простым языком, как работает процессор смартфона

Компания Samsung опубликовала видеоролик, в котором простым языком объясняет, что происходит внутри процессора смартфона. Ролик показывает на примере «мини-роботов», как производится управление камерой, обработка изображений или передача данных.


Выделяются такие отдельные блоки функций в современных процессорах Samsung Exynos, подконтрольные одному «мини-роботу»: центральный вычислительный блок — CPU, алгоритмы искусственного интеллекта, модем для подключение к сети, графический процессор и игровая платформа «нового поколения», запись и воспроизведение видео, процессор сигналов изображения, который автоматически корректирует настройки камеры.

Технологии искусственного интеллекта поддерживаются в процессорах Exynos 9810 и Exynos 9610. Также в Exynos 9810 поддерживается видео 4K UHD c глубиной цвета 10 бит.

Источник
Samsung
Теги
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