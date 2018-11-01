Рассекречен дизайн флагманского Samsung Galaxy S10

Латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏), известный по организации утечек, опубликовал через свой аккаунт в Twitter рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.





Фотореалистичный рендер демонстрирует возможный дизайн старшей модели Galaxy S10, основываясь на последних слухах и утечках. Второй рендер сравнивает экраны Galaxy S10 с Galaxy S9 и iPhone Xs Max.





Как ожидается, в Galaxy S10 корейский производитель использует технологию «дырявых» экранов, когда вместо широкой рамки или большого выреза в дисплее делается миниатюрный точечный вырез под фронтальную камеру.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy S10 будет представлен в трёх версиях, каждая из которых будет нацелена на iPhone XR, iPhone XS или iPhone XS Max.

Младшая версия Galaxy S10 Lite (SM-G970x) станет конкурентом iPhone XR. Он получит плоский 5,8-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и 4G-модем. Цена на него составит 750 долларов.

Стандартная версия Galaxy S10 (SM-G973x) рассматривается как конкурент iPhone XS. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем со скруглёнными кромками, интегрированным с экраном сканером отпечатков пальцев, 5G-модемом, минимум 128 ГБ встроенной памяти, возможно 256 ГБ или даже 512 ГБ стандарта UFS 3.0. Цена составит около тысячи долларов.

Старшая версия Galaxy S10 Plus (SM-G975x) станет конкурентом iPhone XS Max. Он оснащается 6,4-дюймовым дисплеем со скруглёнными кромками, интегрированным с экраном сканером отпечатков пальцев, 5G-модемом, минимум 128 ГБ встроенной памяти, возможно 256 ГБ или даже 512 ГБ стандарта UFS 3.0. Цена составит 1100 долларов.

Официальный дебют серии Samsung Galaxy S10 может состояться 24 февраля, открытию выставки MWC 2019 в Барселоне.