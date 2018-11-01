Aliexpress и Xiaomi обещают цены на смартфоны в России ниже, чем в Китае

Компания Xiaomi объявила о сотрудничестве с торговой онлайн-площадкой AliExpress Tmall в России. В рамках партнёрства на платформе AliExpress открывается отдельный магазин, в котором представлены продукты Xiaomi.



AliexPress и Xiaomi

Планируется, что в онлайн-магазине Xiaomi Tmall пользователи получат доступ к смартфонам и другим продуктам компании с очень большими скидками. В качестве примера приводится смартфон Redmi 6A. По заявлению спикера на мероприятии, сейчас Redmi 6A предлагается «дешевле чем в Китае».



Картинка для привлечения внимания

На самом деле, Redmi 6A можно купить по цене от 7490 рублей, но 11 ноября один день будет действовать дополнительная скидка, снижающая цену до 5917 рублей.

В Китае в аналогичном разделе TMall Redmi 6A можно купить за 599 юаней, что по текущему курсу составляет 5 676 рублей, а 11 ноября — за 499 юаней или 4 727 рублей. Конечно, эти цены не учитывают стоимость доставки из Китая, а также нюансы с гарантией и ПО, которые отличаются у смартфонов Xiaomi для Китая и международного рынка.