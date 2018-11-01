Aliexpress и Xiaomi обещают цены на смартфоны в России ниже, чем в Китае

Компания Xiaomi объявила о сотрудничестве с торговой онлайн-площадкой AliExpress Tmall в России. В рамках партнёрства на платформе AliExpress открывается отдельный магазин, в котором представлены продукты Xiaomi.

AliexPress и Xiaomi
AliexPress и Xiaomi

Планируется, что в онлайн-магазине Xiaomi Tmall пользователи получат доступ к смартфонам и другим продуктам компании с очень большими скидками. В качестве примера приводится смартфон Redmi 6A. По заявлению спикера на мероприятии, сейчас Redmi 6A предлагается «дешевле чем в Китае».

Картинка для привлечения внимания
Картинка для привлечения внимания

На самом деле, Redmi 6A можно купить по цене от 7490 рублей, но 11 ноября один день будет действовать дополнительная скидка, снижающая цену до 5917 рублей.

В Китае в аналогичном разделе TMall Redmi 6A можно купить за 599 юаней, что по текущему курсу составляет 5 676 рублей, а 11 ноября — за 499 юаней или 4 727 рублей. Конечно, эти цены не учитывают стоимость доставки из Китая, а также нюансы с гарантией и ПО, которые отличаются у смартфонов Xiaomi для Китая и международного рынка.

Источник
Xiaomi Tmall
Теги
смартфон Россия Xiaomi AliExpress Tmall Xiaomi Redmi 6A

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