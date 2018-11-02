Объявлены самые мощные Android-смартфоны в мире

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовало свой октябрьский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.





Рейтинг претерпел существенные изменения по сравнению с прошлым месяцем. В сентябре весь Топ-10 был занят смартфонами на основе процессора Qualcomm Snapdragon 845. Теперь первые три позиции достались новым флагманским смартфонам Huawei серии Mate 20, которые базируются на 7-нанометровом процессоре Kirin 980.

Первое место занял Huawei Mate 20 с 311 840 баллами, второе — Mate 20 Pro с 307 693 баллами, а третье — Mate 20 X с 303 112 баллами. Четвёртое место занял ещё один новичок — игровой смартфон Xiaomi Black Shark Helo с 301 757 баллами, а на пятом разместился оригинальный Xiaomi Black Shark с 293 544 баллами.

Далее идут Meizu 16th с 293 554, OnePlus 6 с 292 371, ASUS ROG Phone с 291 701, Smartisan R1 с 291 102 и Nubia Z18 с 290 332 баллами.

Напомним, каждый месяц AnTuTu публикует список 10 самых топовых смартфонов в целом, а также работающих на лидирующих операционных системах Android и iOS по отдельности.