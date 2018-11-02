Гибкий смартфон Samsung получит два экрана

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску складном смартфоне Samsung с гибким дисплеем. Информацией поделилось корейское издание The Bell.


По данным источника, первый такой смартфон Samsung получит не только гибкий большой дисплей диагональю 7,29 дюйма, но и вспомогательный 4,58-дюймовый экран.

В разложенном состоянии устройство превращается в небольшой планшет с 7-дюймовым экраном. В сложенном состоянии пользователю доступен небольшой дисплей диагональю 4,58 дюйма.

Сообщается, что компания Samsung Display уже начала производство гибких дисплеев и первоначальные объёмы достигают 100 тысяч штук в месяц. Samsung может выпустить от полумиллиона до миллиона таких смартфонов до конца года, чтобы изучить отклик на рынке.

Первая демонстрация складного смартфона ожидается на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference 7 ноября. 

Источник
The Bell
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