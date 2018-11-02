Samsung Galaxy S10 может получить больший экран, лишившись сканера радужки глаз

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10, который пока не был представлен производителем официально. Информацией поделился ресурс SamMobile со ссылкой на корейские источники.


По данным источника, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев станет единственным биометрическим способом аутентификации пользователя на Samsung Galaxy S10, а сканера радужки глаз модель лишится. Отмечается, что сканер радужки исчезнет у всех трёх моделей Galaxy S10.

Младшая модель Galaxy S10 будет оснащаться оптическим экранным сканером, также есть вероятность размещения сканера на боковой грани, как у Galaxy A7. Две старшие модели получат ультразвуковой экранный сканер производства Qualcomm.

Samsung позиционировала сканер радужки глаз как одну из ключевых особенностей своих флагманских смартфонов начиная с печально известного Galaxy Note 7 в 2016 году.

Отказ от сканера может быть вызван желанием Samsung реализовать дисплей без широких вырезов, покрывающий всю переднюю панель.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S10

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