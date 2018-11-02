Huawei и Xiaomi захватывают рынок, пока мировые продажи смартфонов падают

Аналитические компании IDC и Strategy Analytics подвели итоги международного рынка смартфонов за третий квартал 2018 года. Обе отметили снижение международных продаж — на 6% и 8,4%. Точные цифры отличаются, поскольку компании используют разные методики в своих исследованиях, однако общие тенденции они показывают одинаковые.





Также обе компании наблюдают падение или отсутствие роста продаж трёх компаний, входящих в пятёрку лидеров — Samsung, Apple и OPPO. У китайской OPPO, занимающей пятое место, наблюдается небольшое снижение, Apple на третьем месте довольствуется минимальным ростом, а вот у лидера, Samsung, падение прода очень заметное — на 13% с небольшим.





При этом две китайские компании, Huawei и Xiaomi, занимающие второе и четвёртое места существенно нарастили объёмы продаж — на 32% и 21% (19%).





При всём этом, если смотреть на объём продаж в штуках, то разрыв между первым и вторым местом очень большой. Samsung продаёт значительно больше смартфонов, чем Huawei — чуть больше, чем на 20 млн штук.