Стартаперы возродят складные коммуникаторы с QWERTY-клавиатурой

Британская компания Planet Computers, специализирующаяся на гаджетах с аппаратной клавиатурой для набора текста, представила необычный смартфон Cosmo Communicator и запустила кампанию по сбору средств на него на краудфандинговой площадке Indiegogo.





Он выполнен в форм-факторе легендарных коммуникаторов Nokia. Последним таким коммуникатором можно считать Nokia E90 (обзор), с тех пор уже больше 10 лет не было настолько же популярных смартфонов в таком форм-факторе.





Cosmo Communicator оснащается основным 5,99-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2160 x 1080 пикселей, аппаратной QWERTY-клавиатурой и внутренней камерой на 5 Мп.





В сложенном состоянии пользователю доступны 24-мегапиксельная камера, сканер отпечатков пальцев, специальные кнопки для совершения звонков, динамик и микрофон, а также небольшой 2-дюймовый экран с разрешением 570 x 240 пикселей для оповещений и тому подобной информации.

Аппаратной основой стал процессор MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie. Поддерживаются две SIM-карты, VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, NFC, GPS, FM-радио, есть стереодинамики, два порта USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Аккумулятор обладает ёмкостью 4220 мАч. Размеры составляют 171,4 x 79,3 x 16 мм, а вес — 320 граммов.

Первые пользователи, которые поучаствуют в спонсировании проекта, могут получить Cosmo Communicator за 549 долларов. Поставки должны начаться в мае 2019 года. Финальная розничная цена составит 799 долларов.