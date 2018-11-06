Флагманский смартфон-слайдер Honor поступил в продажу

Компания Huawei начала продажи своего флагманского смартфона Honor Magic 2 (обзор), выполненного в новом форм-факторе слайдера. Пока смартфон доступен только в Китае.





Honor Magic 2 предлагается в четырёх версиях: 6+128 ГБ за 545 долларов, 8+128 ГБ за 616 долларов, 8+256 ГБ за 688 долларов. Позднее появится специальное издание 8+512 ГБ и с 3D-сканированием лица за 832 доллара США.





Смартфон оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками и без вырезов разрешением Full HD+(2340 х 1080 пикселей). Производитель заявил, что экран занимает почти 100% передней панели, на деле небольшие рамки, конечно, есть.

Сдвинув экран вниз пользователь получает доступ к фронтальной камере и сенсорам. Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей, используется оптический датчик. Тыльная тройная камера имеет разрешение 16+24+16 Мп. Фронтальная камера тоже тройная на 16+2+2 Мп. Смартфон получил фирменный голосовой помощник Yoyo и базируется на процессоре Kirin 980 с продвинутыми возможностями для искусственного интеллекта.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч и поддерживается быструю зарядку SuperCharge на 40 Вт. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0. Размеры составляют 157,32 х 75,13 х 8,3 мм, а вес — 206 граммов.