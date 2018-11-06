Honor V20 станет самым дешёвым смартфоном Huawei с флагманским процессором

В сети появились сведения о новом загадочном смартфоне Huawei Honor. Он прошёл проверку китайского центра сертификации 3C (China Quality Certification Center) и министерства промышленности и информатизации КНР.


Смартфон с модельными номерами VCE-AL00 и VCE-TL00 должен выйти в продажу под названием Honor V20 или Honor View 20 как наследник популярного Honor V10, также известного под названием Honor View 10. Официальный дебют ожидается в середине ноября в Китае и в начале декабря в остальном мире.


Как ожидается, Honor V20 окажется самым доступным предложением Huawei на базе нового флагманского процессора Kirin 980. Фактически, это будет более доступная альтернатива флагманской линейке Mate 20. Также ему приписывают тройную камеру, большой дисплей с вырезом и прошивку EMUI 9.0 на основе операционной системы Android 9.0 Pie.

Источник
MySmartPrice
Теги
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