В России запрещают пользоваться мессенджерами с чужими телефонными номерами

Правительство России представило новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Постановление с новыми правилами уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.





Изначально о новых правилах сообщило издание «Известия», а теперь подписанный документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Правила вступят в силу 5 мая 2019 года, через 180 дней после публикации.

Правила предусматривают проверку личности пользователей мессенджеров по номеру телефона. Проверку должны будут проводить администрация мессенджеров совместно с операторами сотовой связи. Точная технология проверки не описывается, но владельцы мессенджеров должны удостовериться, что приложением пользуется именно владелец SIM-карты, а не другой человек.

Команда мессенджера обязана запросить паспортные данные пользователя у сотового оператора по номеру мобильного телефона, а оператор должен выдать нужную информацию в течение 20 минут. Пользователи, которые не прошли такую проверку, должны не допускаться к мессенджеру. Проще говоря, новые правила окончательно ставят крест на анонимности в мессенджерах.