Пятикамерный флагман Nokia 9 показали на видео и рендерах

Ресурс 91Mobiles опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Nokia 9, пока не представленного официально.


Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks. 


Смартфон Nokia 9 должен стать следующим флагманским смартфоном от компании HMD Global. Рендеры и видео демонстрируют главные особенности дизайна модели, включая необычную тыльную камеру с пятью объективами Zeiss.


Как ожидалось, с этим смартфоном HMD возродит бренд PureView, но пока таких надписей на корпусе не видно. Смартфон оснащается 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9. Над дисплеем расположена одинарная фронтальная камера и два сенсора. На корпусе незаметно аппаратного сканера отпечатков пальцев. Велика вероятность, что он окажется встроен под дисплей.


Размеры аппарата составляют 155 х 75 х 7,9 мм. Корпус состоит из металлической рамки и стеклянных панелей. Смартфон сможет получить поддержку беспроводной зарядки. На нижней грани имеются порт USB Type-C, решётка динамика и основной микрофон. Судя по рендерам, смартфон лишён 3,5-мм разъёма для наушников.

Смартфон работает на Android 9 Pie сразу «из коробки». Аппаратной основой станет Snapdragon 845, а не более новый Snapdragon 855, а также до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4150 мАч. Предусмотрена защита от воды и пыли.

Официальный дебют Nokia 9 ожидается в начале 2019 года, компания несколько отложила релиз модели по неизвестным причинам.

Источник
91Mobiles
Теги
смартфон ANDROID Nokia Nokia 9

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