Samsung готовит новый дизайн и перерисованный с нуля Android в сгибающемся смартфоне

В сети появились новые подробности о готовящемся к выходу складном смартфоне Samsung с гибким дисплеем. Подробности сообщил ресурс News18 со ссылкой на представителя Samsung, который пожелал остаться неназванным.





По словам представителя, в отличие от других флагманских продуктов компании, складной смартфон представляет собой полностью новый концепт с точки зрения дизайна и использования, что требует нового подхода.

Перед выходом на рынок, смартфон представят для разработчиков, чтобы получить их отзывы. Кроме того, для смартфона создаётся специальная версия Android в сотрудничестве с Google.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит не только гибкий большой дисплей диагональю 7,29 дюйма, но и вспомогательный 4,58-дюймовый экран.

Первая демонстрация складного смартфона ожидается на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference 7 ноября.