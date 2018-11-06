Прошивка Android 9.0 Pie подтвердила полностью безрамочный экран Samsung Galaxy S10

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10, который пока не был представлен производителем официально.







На этот раз, информация была обнаружена разработчиками в бета-версии прошивки Android 9.0 Pie для смартфона Galaxy Note 9. В новой ночной теме имеется анимированная демонстрация, в которой показан смартфон с минимальными рамками экрана. Вполне логично предположить, что такой дизайн будет у грядущего флагмана Samsung Galaxy S10.





Согласно более ранним утечкам, в Galaxy S10 корейский производитель использует технологию «дырявых» экранов, когда вместо широкой рамки или большого выреза в дисплее делается миниатюрный точечный вырез под фронтальную камеру. Samsung Galaxy S10 будет представлен в трёх версиях, каждая из которых будет нацелена на iPhone XR, iPhone XS или iPhone XS Max.

Официальный дебют серии Samsung Galaxy S10 может состояться 24 февраля, открытию выставки MWC 2019 в Барселоне.