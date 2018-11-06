В процессор Samsung Galaxy S10 добавят два ядра для искусственного интеллекта

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10, который пока не был представлен производителем официально. Информацией поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.


По данным источника, в Galaxy S10 будет использоваться процессор Exynos 9820, собственной разработки Samsung. Он описывается как первый в мире 7-нанометровый чип с двухъядерным модулем нейронных вычислений NPU (Neural Processing Unit). Одной из функций данного чипа станет расширение возможностей камеры и работа с процессором обработки изображений.

Согласно более ранним утечкам, в Galaxy S10 корейский производитель использует технологию «дырявых» экранов, когда вместо широкой рамки или большого выреза в дисплее делается миниатюрный точечный вырез под фронтальную камеру. Samsung Galaxy S10 будет представлен в трёх версиях, каждая из которых будет нацелена на iPhone XR, iPhone XS или iPhone XS Max.

Официальный дебют серии Samsung Galaxy S10 может состояться 24 февраля, открытию выставки MWC 2019 в Барселоне.

Источник
Ice Universe
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