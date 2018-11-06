Xiaomi Mi 9 станет первым смартфоном с новым флагманским процессором Qualcomm

В сети появились подробности о новом флагманском смартфоне, который компания Xiaomi готовит к выпуску. Источники из цепи производственных поставок сообщили, что Xiaomi Mi 9 выйдет в первой половине 2019 года и построен на основе процессоре Qualcomm Snapdragon 8150, ранее известном как Snapdragon 855.





7-нанометровый процессор Snapdragon 8150 пока не представлен Qualcomm официально, он ляжет в основу большинства флагманских смартфонов 2019 года. При этом Xiaomi Mi 9 имеет шансы стать первым смартфоном на базе Snapdragon 8150.

Также ожидается, что Xiaomi Mi 9 получит тройную камеру с основным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп, от 6 до 10 ГБ оперативной памяти, интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев, беспроводную зарядку и защиту от воды и пыли.