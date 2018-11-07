Названы смартфоны Huawei и Honor, которые обновятся до Android 9 Pie

Компания Huawei вскоре выпустит обновление оболочки EMUI 9.0 для нескольких смартфонов. Об этом рассказал Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, в своём аккаунте Weibo.


Оболочка EMUI 9.0 базируется на свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Открытое бета тестирование интерфейса началось 17 октября, а теперь стала известна дата выхода финальной версии. Компания планирует начать распространять EMUI 9.0 10 ноября 2018 года.

Обновление получат шесть смартфонов Huawei и ещё три под брендом Honor:

  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 10 Porsche Design
  • Huawei Mate RS Porsche Design
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Honor 10
  • Honor View 10
  • Honor Play
Источник
Richard Yu
Теги
смартфон ANDROID Huawei Honor Huawei P20 Huawei Mate 10 Android 9.0 Pie Honor 10

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