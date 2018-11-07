Названы смартфоны Huawei и Honor, которые обновятся до Android 9 Pie
Компания Huawei вскоре выпустит обновление оболочки EMUI 9.0 для нескольких смартфонов. Об этом рассказал Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, в своём аккаунте Weibo.
Оболочка EMUI 9.0 базируется на свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Открытое бета тестирование интерфейса началось 17 октября, а теперь стала известна дата выхода финальной версии. Компания планирует начать распространять EMUI 9.0 10 ноября 2018 года.
Обновление получат шесть смартфонов Huawei и ещё три под брендом Honor:
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Honor 10
- Honor View 10
- Honor Play
ИсточникRichard Yu