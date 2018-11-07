Названы смартфоны Huawei и Honor, которые обновятся до Android 9 Pie

Компания Huawei вскоре выпустит обновление оболочки EMUI 9.0 для нескольких смартфонов. Об этом рассказал Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, в своём аккаунте Weibo.





Оболочка EMUI 9.0 базируется на свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Открытое бета тестирование интерфейса началось 17 октября, а теперь стала известна дата выхода финальной версии. Компания планирует начать распространять EMUI 9.0 10 ноября 2018 года.

Обновление получат шесть смартфонов Huawei и ещё три под брендом Honor:

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Honor 10

Honor View 10

Honor Play