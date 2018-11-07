Флагманский Huawei Mate 20 Pro отличается низкой ремонтопригодностью

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали флагманский смартфон Mate 20 Pro, который компания Huawei представила чуть меньше месяца назад. Смартфон был признан сложным для разборки и ремонта.


Он набрал только 4 балла по десятибальной шкале ремонтопригодности. Впрочем, это неудивительно, столько же набрал предшественник — Huawei Mate 10 Pro, а также Huawei P20 Pro.



Из плюсов специалисты отметили модульность многих компонентов и возможность независимой замены, чтобы заменить батарею надо снять только заднюю панель и боковую рамку. Разборка занимает довольно много времени, поскольку вокруг печатной платы имеется больше, чем обычно гибких коннекторов.


Из минусов отмечаются крепко приклеенные передняя и задняя стеклянные панели, что повышает риск поломки при разборке, чтобы заменить дисплей потребуется сильно разобрать аппарат, сражаясь с большим количеством клея, а разбитый экран также потребует замену сканера отпечатков пальцев и наоборот.

Источник
iFixit
Теги
смартфон ANDROID Huawei IFIXIT Huawei Mate 20 Pro

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