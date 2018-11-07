LG планирует полностью изменить дизайн своих смартфонов

Компания LG запатентовала несколько новых разработок для своих будущих смартфонов. Первые две касаются способов увеличения площади экрана на передней панели.





Как и Samsung, LG работает над технологией «дырявого» дисплея, когда вырез делается только под фронтальную камеру. Если фронтальных камер две, то вырез будет овальным. Причём вырез может быть расположен как по центру, так и в углу экрана. Также одна из сторон смартфона может быть заужена или «заострена».







Другая разработка касается организации основной камеры на задней панели. Она оформлена квадратом, как у флагманских Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro, представленных в середине октября.







