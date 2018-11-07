LG начинает продажи «состаренной» версии флагманского G7

Компания LG объявила о начале продаж смартфона LG G7 Fit на текущей неделе. Изначально модель была представлена в конце августа к выставке IFA 2018. Она представляет собой упрощённую и «состаренную» версию флагманского LG G7.


Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 821, который считался флагманским в 2016 году. Он оснащается 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением QHD+ (3120 x 1440 пикселей) с соотношением сторон 19.5:9, 8-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерами, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, как у LG G7 ThinQ.

LG G7 Fit защищён от воды и пыли на уровне IP68 и соответствует стандарту MIL-STD 810G по прочности. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников и порт USB Type-C. Размеры составляют 153,2 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 158 граммов.

Продажи LG G7 Fit начнутся с этого месяца в Европе, Латинской Америке, Азии, Африке, Среднем и Ближнем Востоке. Рекомендованные локальные цены пока не объявлены.

Источник
LG
Теги
смартфон LG LG G7 LG G7 Fit

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