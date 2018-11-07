Xiaomi обновляет прошивку на 39 моделях смартфонов

В сентябре компания Xiaomi выпустила новую версию своей фирменной оболочки MIUI 10 для первой партии смартфонов. Теперь она подтвердила релиз стабильной версии MIUI 10 для второй партии смартфонов — ещё для пары десятков моделей. Таким образом, MIUI 10 становится доступна на 39 моделях смартфонов Xiaomi, включая четырёхлетний Xiaomi Mi 4.





Во вторую волну обновления вошли:

Серия Mi: Xiaomi Mi 4S, Mi 4C, Mi 4, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max стандартная и продвинутая версии, Mi Max 2

Серия Redmi: Xiaomi Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 4 стандартная и продвинутая версии, Redmi Pro.

Серия Redmi Note: Xiaomi Redmi Note 5A стандартная и продвинутая версии, Redmi Note 4X стандартная и продвинутая версии, Redmi Note 4X на MediaTek, Redmi Note 4 и Redmi Note 3.

В первую волну обновления в сентябре вошли:

Серия Mi: Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi Max 3, Mi 6, Mi 6X, Mi Note 2 и Mi 5.

Серии Redmi и Redmi Note: Xiaomi Redmi 6 Pro, Redmi 6 and Redmi 6A, Redmi S2, Redmi 5 и Redmi Note 5.

MIUI 10 оптимизирована для безрамочных смартфонов и приносит новый пользовательский интерфейс, включая новые полноэкранные жесты для навигации. Изменились системные звуки, они были оптимизированы, чтобы не надоедать пользователям, были добавлены звуки леса, пляжа, дождя, огня в камине и летней ночи. С помощью системы искусственного интеллекта портретный режим съёмки станет доступен на смартфонах с обычными одинарными камерами. Были значительно переработаны и другие системные приложения, включая часы и заметки.