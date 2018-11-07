Объявлены российские цены смартфонов Oppo RX17 Pro и RX17 Neo

Китайская компания Oppo представила сегодня в России смартфоны Oppo RX17 Pro (обзор) и RX17 Neo. Они стали первыми смартфонами R-серии, официально вышедшими на российском рынке.

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Oppo RX17 Pro доступен для предварительного заказа по цене 49 990 рублей. Старт продаж назначен на 16 ноября. Тем, кто оформит и оплатит предзаказ на сайте магазина Oppo, получат возможность выиграть ещё один смартфон. Oppo RX17 Neo предлагается по цене 29 990 рублей, продажи начнутся уже 8 ноября.

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Оба смартфона оснащаются 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) с небольшим каплевидным вырезом и интегрированным под экран сканером отпечатков пальцев.

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Дисплей занимает 91,5% передней панели. Также оба смартфона получили 25-мегапиксельную фронтальную камеру с сенсором Sony IMX576.

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Oppo RX17 Pro оснащается тройной основной камерой с сенсорами 12+20 Мп, а также датчиком TOF 3D, процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойным аккумулятором ёмкостью 3700 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC.

Oppo RX17 Neo — двойной тыльной камерой 16+2 Мп, процессором Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3600 мАч.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
смартфон ANDROID Россия OPPO

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