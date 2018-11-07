Xiaomi запланировала большой анонс в Нью-Йорке

Компания Xiaomi объявила дату своего следующего пресс-мероприятия. Оно пройдёт в Нью-Йорке 8 декабря 2018 года. Особых подробностей компания пока не раскрывает, но обещает «самую большую вечеринку в истории».





Xiaomi планирует показать «самые свежие и замечательные» продукты, а присутствующие смогут увидеть американскую команду компании, специальных гостей и знаменитостей.

Пока неясно, будут ли на мероприятии демонстрироваться уже известные продукты Xiaomi для местного рынка или же компания представит нечто принципиально новое. Есть большая вероятность, что презентация будет посвящена запуску на американском рынке недавних новинок, таких как смартфон Xiaomi Mi 8 Pro или флагманский слайдер Mi Mix 3.