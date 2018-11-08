Samsung бесплатно раздаёт microSD на 512 ГБ покупателям Galaxy Note 9

Компания Samsung Electronics запустила новую акцию для покупателей флагманского смартфона Galaxy Note 9. При приобретении смартфона они получат в подарок карту памяти microSD емкостью 512 ГБ. Таким образом, пользователи смогут увеличить объем памяти своего девайса до 1 ТБ. Акция действует с 7 по 21 ноября при покупке в онлайн-магазине Samsung.





В России Samsung Galaxy Note 9 предлагается по цене 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ.

Смартфон оснащается Super AMOLED-экраном с соотношение сторон 18,5:9 диагональю 6,4 дюйма и разрешением Quad HD+ (2960x1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Аппаратной основой стали процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Смартфон выйдет в вариантах с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможностью быстрой и беспроводной зарядки. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Рейтинг защиты от влаги и пыли у смартфона на уровне IP68, он выдерживает погружение на глубину 1,5 м в пресную воду на срок до 30 минут. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.