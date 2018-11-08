Samsung выпустит Android Pie для Galaxy Note 9, S9 и S9+ в январе

На конференции для разработчиков SDC 2018 в Сан-Франциско компания Samsung Electronics подтвердила сроки выхода обновления до свежей операционной системы Android 9.0 Pie для своих флагманских смартфонов — Galaxy Note 9, Galaxy S9 и S9+.


Релиз Android 9.0 Pie для них назначен на январь 2019 года. Открытая программа бета-тестирования будет запущена до конца ноября в США, Южной Корее и Германии. Немного позднее бета-тест может расшириться и на другие страны в Европе и Азии.



Корейский производитель дал своей фирменной оболочке новое название — теперь она называется One UI, а не Samsung Experience. Оболочка One UI дебютирует как часть обновлений до Android 9.0 Pie.

По словам разработчиков, новый дизайн One UI более интуитивный, минималистичный и без лишних деталей. Интерфейс отображает наиболее актуальный контент в нижней части экрана, позволяя более комфортно пользоваться смартфоном одной рукой. Интерфейс был оптимизирован и теперь позволяет лучше концентрироваться на информации и быстрее ориентироваться в смартфоне.

Источник
FoneArena
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Android 9.0 Pie

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