Samsung показала свой первый складной смартфон с гибким экраном

Как и ожидалось, на конференции для разработчиков SDC 2018 компания Samsung Electronics впервые показала свою новую разработку — складной смартфон с гибким дисплеем.





Смартфон получил OLED-дисплей Infinity Flex и специальный интерфейс One UI. Устройство объединяет в себе две концепции: компактный форм-фактор и большой раскладывающийся дисплей диагональю 7,3 дюйма, подходящий для многозадачности и просмотра контента.





Приложения адаптируются под размер экрана, когда пользователь раскрывает дисплей. При этом в развёрнутом режиме можно использовать три приложения одновременно на одном экране.





Пока Samsung не рассказала подробности о характеристиках и сроках выпуска подобного смартфона.





