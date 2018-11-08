Samsung показала свой первый складной смартфон с гибким экраном

Как и ожидалось, на конференции для разработчиков SDC 2018 компания Samsung Electronics впервые показала свою новую разработку — складной смартфон с гибким дисплеем.


Смартфон получил OLED-дисплей Infinity Flex и специальный интерфейс One UI. Устройство объединяет в себе две концепции: компактный форм-фактор и большой раскладывающийся дисплей диагональю 7,3 дюйма, подходящий для многозадачности и просмотра контента.


Приложения адаптируются под размер экрана, когда пользователь раскрывает дисплей. При этом в развёрнутом режиме можно использовать три приложения одновременно на одном экране.


Пока Samsung не рассказала подробности о характеристиках и сроках выпуска подобного смартфона.



Источник
Samsung
Теги
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