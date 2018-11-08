Раскрыты характеристики складного смартфона Samsung с гибким дисплеем

Как мы уже писали, на конференции для разработчиков SDC 2018 компания Samsung Electronics впервые показала складной смартфон с гибким дисплеем. Сначала компания не раскрыла характеристик устройства, но журналисты на конференции смогли разузнать подробности.


По словам представителя Samsung, смартфон будет выпущен «когда мы будем готовы, возможно в следующем году». Также он отметил, что цена пока не определена, но компания постарается, чтобы она была максимально «подходящей». Ранее слухи говорили о цене от полутора до двух тысяч долларов. Относительно времени автономной работы представитель сообщил, что разработчики стремятся достигнуть уровня современных смартфонов.

Смартфон получил два дисплея — гибкий OLED-дисплей Infinity Flex и вспомогательный экран на внешней стороне, который доступен для использования при сложенном смартфоне.

Внешний дисплей — 4,58-дюймовый с соотношением сторон 21:9, разрешением HD+ (840 х 1960 пикселей) и плотностью изображения 420 dpi. Основной дисплей имеет диагональ 7,3 дюйма, соотношение сторон 4,2:3, разрешение QXGA+(1536 х 2152 пикселей) и плотность 420 dpi.

Источник
Shara Tibken
Теги
смартфон Samsung

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