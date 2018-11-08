Samsung показала дырявые экраны и дисплей с исчезающей камерой для будущих флагманов

На конференции для разработчиков SDC 2018 компания Samsung Electronics показала не только складной смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex. Также были представлены разработки для более традиционных флагманских смартфонов — базрамочные экраны Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O и New Infinity.





Отметим, что пока корейский производитель держался и не выпускал смартфонов с вырезами, «бровями» и «чёлками». Судя по всему, Samsung готова поддаться моде.

Дисплеи Infinity-U и Infinity-V имеют небольшие вырезы каплевидной и V-образной формы. В Infinity-O вырез ещё компактнее, фактически, это точечная дыра в экране только под фронтальную камеру.

Именно последний вариант ожидается в следующем флагманском смартфоне Galaxy S10. Интересно, что на презентации вырез Infinity-O расположен в левом верхнем углу, тогда как по слухам он будет в центре.

И, наконец, был показан дисплей, названный New Infinity, полностью безрамочный и вообще без вырезов. Камера и датчики должны быть скрыты под дисплеем и «появляться» по мере необходимости.