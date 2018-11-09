Huawei досрочно выпустит новый флагманский процессор с 5G

Китайские источники сообщили, что компания Huawei уже работает над наследником мощного процессора Kirin 980 и планирует представить его уже в первом квартале 2019 года.





Отметим, текущий флагманский процессор Huawei, 7-нанометровый Kirin 980, дебютировал одновременно со смартфонами Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro в середине октября 2018 года.

По данным источника, следующий процессор Kirin 990 уже тестируется Huawei с TSMC, чтобы подготовить его к «выходу в люди» в начале 2019 года. Отмечается, что тесты процессора обходятся очень дорого — для этого требуются инвестиции на уровне 28 миллионов долларов.

Как и предшественник, Kirin 990 будет изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу. С большой вероятностью, он получит поддержку сетей связи пятого поколения и будет поставляться с модемом Balong 5000 5G. Он окажется на 10% экономичнее, чем предшественник, а общая производительность вырастет тоже на 10%.