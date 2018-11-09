LG готовит мощный смартфон среднего класса

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне LG Q9, пока не представленном производителем официально. Пресс-рендером и информацией о характеристиках поделился профильный ресурс MySmartPrice.





Рендер показал основные особенности дизайна смартфона — большой безрамочный дисплей с вырезом в стиле iPhone X и соотношением сторон 19:9. Ранее слухи сообщали о дисплее 18:9 без выреза.

По данным источника, смартфон оснащается 6,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660, аккумулятором ёмкостью 3550 мАч. Предусмотрена поддержка NFC. Задняя панель не показана на рендере, но на ней ожидается сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением не самой новой операционной системы Android 8.1 Oreo.