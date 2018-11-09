ZTE представила второй игровой смартфон Nubia и собирает на него деньги

Компания ZTE представила свой новый игровой смартфон Nubia Red Magic 2. Как и первое поколение, выпущенное в начале года, проект собирает средства на платформе коллективного финансирования, кампания продлится до 6 декабря 2018 года.





Поставки должны начаться через месяц после завершения кампании по сбору средств. Цена для участников проекта составляет 560 долларов, но розничная стоимость должна оказаться выше.







Смартфон получил довольно много изменений по сравнению с предшественником, в том числе он стал намного мощнее. Вместо прошлогоднего процессора Qualcomm Snapdragon 835 и до 8 ГБ оперативной памяти теперь используется Snapdragon 845 и 10 ГБ LPDDR4X. Встроенная флэшпамять имеет объём 256 ГБ.

Предусмотрена двойная воздушно-жидкостная система охлаждения. Она позволяет снизить температуру до 13,2 градусов Цельсия при возросшей производительности на 70%. Также отмечаются 3D-стереозвук, поддержка DTS 7.1, шумоподавление на базе искусственного интеллекта, усилитель SMART PA и DTSX Ultra. Игровой режим с повышенной производительностью позволяет распознавать игровые сцены в реальном времени, включая соответствующую подсветку и тактильную отдачу 4D Shock.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android Pie. Прочие характеристики производитель объявит ближе к выпуску.