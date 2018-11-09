Названы первые смартфоны Samsung с вырезом в экранах

В сети появились подробности о первых смартфонах Samsung, которые получат новые дисплеи Infinity, представленные на конференции для разработчиков SDC 2018. Информацией поделился российский журналист и аналитик Эльдар Муртазин.





Также латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin), известный по организации утечек, опубликовал через свой аккаунт в Twitter пару качественных рендеров новой линейки дисплеев Infinity.





По данным Муртазина, новые дисплеи Infinity появятся в февральских смартфонах Galaxy A70 и A90. Это будут более продвинутые модели А-серии, классом выше чем вышедшие недавно Galaxy А7 с тройной тыльной камерой и Galaxy А9 с четверной тыльной камерой.

Напомним, Дисплеи Infinity-U и Infinity-V имеют небольшие вырезы каплевидной и V-образной формы. В Infinity-O вырез ещё компактнее, фактически, это точечная дыра в экране только под фронтальную камеру. Именно последний вариант ожидается в следующем флагманском смартфоне Galaxy S10. Дисплей New Infinity — полностью безрамочный и вообще без вырезов. Камера и датчики должны быть скрыты под дисплеем и «появляться» по мере необходимости.