Новая оболочка Samsung показана на действующем смартфоне

Как мы уже писали, конференции для разработчиков SDC 2018 в Сан-Франциско компания Samsung Electronics представила новую фирменную оболочку One UI на основе операционной системы Android 9.0 Pie.


Первыми смартфонами, на которую придёт обновление One UI станут флагманские Galaxy Note 9, Galaxy S9 и S9+. Релиз Android 9.0 Pie для них назначен на январь 2019 года. Журналисты на конференции могли протестировать новую оболочку на рабочем смартфоне.


По словам разработчиков, новый дизайн One UI более интуитивный, минималистичный и без лишних деталей. Интерфейс отображает наиболее актуальный контент в нижней части экрана, позволяя более комфортно пользоваться смартфоном одной рукой. Интерфейс был оптимизирован и теперь позволяет лучше концентрироваться на информации и быстрее ориентироваться в смартфоне.


Как можно убедиться в роликах, экран делится на две области — для просмотра в верхней трети и для взаимодействия с пользователем в нижних двух третях, чтобы было проще дотягиваться большим пальцем при управлении одной рукой. .

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Android 9.0 Pie

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