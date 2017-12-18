Почему каждый второй смартфон — китайский: как работает крупнейший производитель в Поднебесной

Посмотрите на старое распределение сил среди производителей мобильников, и вы удивитесь. Sony Ericsson, Nokia и Motorola «сидели на трубе». Sony Ericsson упала, Nokia «пропала», а на китайцев вдруг снизошёл божий дар, и они сразу научились выпускать хорошие смартфоны. Но чудес не бывает — бывают правильные принципы в управлении. Сегодня о своём подходе нам рассказал третий в мире по размерам производитель смартфонов — Huawei.

Я уверен, что вы ведь тоже помните, как долго в воздухе витал миф, что выпуск мобильников — суперсложное, недоступное простым смертным занятие? Даже не производство, а просто сборка — когда у Nokia появились заводы в КНР и вместо «сделано в Финляндии/Германии/Венгрии» новые телефоны получали китайское место рождения, очень многие покупатели нервничали, бегали между прилавков на радиорынке, вскрывали коробки и приговаривали: «Не надо мне китайского, я уверен, что можно найти партию этих же мобильников, собранную в другой стране!».

Окончательно с местом изготовления телефонов смирились, когда американская Apple вывалила свой «престижнее некуда» iPhone китайской сборки, и её смартфоны работали так же хорошо, как если бы их собрали «умудрённые» европейцы или жители США. Но простые трудящиеся всё равно толковали это в стиле: «Стоит Джобсу отвернуться — и начнут собирать кривые смартфоны. А сами только поддельные "Нокии" с телевизором умеют лепить! Да и куда им — нищее население, простые разнорабочие в найме у американских и японских контор!».



Ещё недавно это было сложно представить, но сегодня Huawei входит в тройку самых крупных производителей смартфонов в мире

То есть о китайской электронике шутили в стиле «место проклятое», а сегодня из пяти крупнейших производителей в мире трое — исконно-китайские. Вы можете кивнуть на то, что китайские смартфоны популярны только за счёт плотности населения в азиатских странах, но в России топ-10 производителей состоит тоже почти сплошь из «китайщины», а Huawei и Xiaomi, к примеру, популярны не только на своей исторической Родины, но и далеко за её пределами. Давайте на этот раз не будем придумывать злые шутки, почему в России не бывает таких, как и не будем вспоминать судьбу YotaPhone, а взглянем на методы, с которыми китайские производители добились такого успеха. Принцип «не будем ничего рассказывать, а то мало ли» первым прервал Huawei — о нём и поговорим.

Принцип №1. Вкладывай деньги и рискуй. Не хватает денег — открывай компанию «вскладчину»

Не только в России сложно открыть свой бизнес — Huawei тоже был создан не по мановению «доброго инвестора-миллиардера», как это сейчас принято, а в гораздо более брутальных обстоятельствах.

Когда Рен Женфей собрался открыть собственное дело в 1987 году… у него попросту не хватило денег на такое начинание. В 1987 по китайским законам у компании должно было быть минимум $5000 стартового капитала для регистрации. У Рена, выпускника инженерного университета и бывшего работника армейского НИИ, таких денег не было. Но он нашёл ещё 5 небогатых человек, которым понравилась идея создать производителя телеком-оборудования (коммутаторы, телефонные станции, вышки сотовой связи и т.д.), и по принципу «с миру по нитке» Huawei появился на свет.



Основатели Huawei не были богатыми и не работали в роскоши

Шэньчжэнь был недешёвым городом для бизнесменов уже в конце восьмидесятых, поэтому Хуавей располагался в крохотном офисе, а в составе компании первые годы трудились всего 16 сотрудников. По состоянию на 2017 в компании работает уже 180 тысяч сотрудников, а за год Huawei генерирует $75 млрд. прибыли. В общем, смелость города берёт, поэтому не обязательно быть олигархом, чтобы создать крутую фирму. И строить глазки иностранным компаниям с призывами «купите меня и заберите за границу!» тоже нет необходимости.



Huawei числится в ТОП-100 (или ТОП-50, зависит от рейтинга) влиятельных компаний мира

Принцип №2. Земля — крестьянам, фабрики — рабочим, акции — сотрудникам. И «сменяемая власть»

Китайцы не меньше нашего увлекались социализмом в 1980 гг. и сначала не очень понимали, как правильно распоряжаться частной собственностью, чтобы не «утонуть» в рыночной экономике. Huawei пошли своим путём, «огородились» и не стали продавать акции всем подряд, как это принято в США или Европе.

Акции принадлежат только сотрудникам Huawei — за счёт этого китайцы избегают спекуляций (слышали всякое «акции Apple поползли вниз, потому что новый айфон не оправдал ожидания инвесторов»?), когда компанию могут «утопить» биржевые истерички, если руководство решит потратить деньги на долгие в разработке инновации, а не устраивать шоу «мы сделали на n% более лучший смартфон!» в виде отчёта общественности. А сами сотрудники по этой же причине гораздо больше хотят, чтобы компания росла и богатела (а вместе с ней богатели держатели акций) и работают «от души». Иногда, правда, они хотят этого настолько пламенно, что по российским и европейским меркам хуавеевцы «пашут», как в армии или секте.



Китайцы стараются не соблюдать «вертикаль власти», а заинтересовать сотрудников в работе на прибыль

С другой стороны, без свободной торговли акциями Huawei не может поглощать мелкие предприятия (разработчиков полезной для Huawei технологии, например) и оплачивать сделку малой долей денег и большой суммой акций взамен. Например, когда Facebook покупал WhatsApp за $19 млрд., Ватсапп фактически был куплен за $4 млрд., а всё остальное соцсеть оплатила при помощи акций.

Но при этом компания не «киснет» в застое, а бодро шевелится. Отчасти потому, что жёсткие условия работы для сотрудников распространяются и на директоров. Каждые шесть месяцев Huawei сменяет директора, а потом оценивает работу каждого лидера по итогам их работы. Президенты за 6 месяцев успевают побывать на инаугурации, пожать руки министрам и слетать-поздороваться с главами других стран, а в Huawei директора за это время отбирают проекты новых смартфонов/планшетов/компьютеров, запускают новые модели в производство и успевают немного понаблюдать за итогами своей работы. Каждый новый директор заинтересован в том, чтобы обогнать по показателям эффективности своего предшественника и вернуться к управлению компанией в новую «смену» — такое себе социалистическое соревнование на высшем уровне.



Каждые полгода Huawei меняет директоров. Чтобы не расслаблялись и конкурировали между собой

А на вопрос «как же быть с покупкой стартапов и специалистов за акции Huawei в ответ на такие «побочные эффекты» хитро улыбаются и говорят: «Мы действуем по-другому». Например, вот так:

Принцип №3. Разорение конкурента — не повод зубоскалить, а ценные кадры

Чтобы рассказать о принципах ведения бизнеса, Huawei привёз журналистов не в Китай, а в Финляндию. «Каким боком северяне имеют отношение к насквозь китайскому Хуавею?», спросите вы. А я промолчу и дам подсказку: какая компания разорилась и оставила в Финляндии огромное количество опытнейших инженеров по сотовой связи и телефонам? Угадаете с первого раза?

Многие даже не заметили, как в 2011 г. Nokia сначала обязалась выпускать смартфоны на Windows Phone вместо Android, потом мобильное подразделение финнов с потрохами отошло к Microsoft (тем самым, которые создали Windows этот ваш Word, если вы не в курсе), после чего бездари-управленцы сначала погубили марку Nokia, потом популярность смартфонов Lumia, а затем и остатки купленной компании, в 2015 году уволили всех, кого смогли, а право называть смартфоны Нокиями продали китайцам.



Финские инженеры, которые пришли в Huawei из Nokia, отвечают за качество аудио и корпуса в смартфонах

Но увольнения или уход из компании «по собственному желанию» начались в Nokia гораздо раньше, в 2011 году, а год спустя Huawei открыл в Финляндии исследовательские центры и предложил безработным инженерам «ребята, а давайте вместе делать хорошие смартфоны?».

Ребята оказались не против, поэтому сейчас у Huawei две исследовательских лаборатории в Финляндии. Для чего? Чтобы смартфоны работали не только по принципу «вот мы собрали дисплей, матплату, камеры, динамики и аккумулятор, и вроде бы ничего не отвалилось», а с запасом прочности.



Сверхбыстрая камера снимает на видео деформацию смартфона, чтобы узнать уязвимые места корпуса и доработать его



В изолированной комнате инженеры проверяют уровень излучения и приёма сотовой сети

Смартфоны царапают, чтобы убедиться, что олеофобное (против отпечатков пальцев) покрытие экрана не начнёт отслаиваться от первого же мелкого повреждения. Вертят в климатических камерах, охлаждают морозом, наполняют паром и «жарят» ультрафиолетовыми лучами. Huawei продаёт смартфоны и в холодных странах, и в тропиках, поэтому нужно убедиться, что каждая новая модель будет запускаться и стабильно работать и в мороз, и в жару, под прямыми лучами солнца.



В экспериментальных лабораториях Huawei крутит смартфоны в климатических камерах и тестирует качество олеофобного покрытия



Стереосистема имитирует шум улицы или транспорта для того, чтобы правильно откалибровать систему шумоподавления в смартфоне

Проверяют прочность корпусов на изгиб (это стало модным со времён iPhone 6, как вы помните), бросают мобильники о бетонный блок, чтобы правильно рассчитать ударопрочность, снимают это на камеру при 12 тысячах кадрах в секунду, разглядывают корпуса под рентгеном и документируют повреждения. Даже динамикам (разговорному и динамику громкой связи) уделяют отдельное внимание, чтобы они не перегревались и не выходили из строя в металлических корпусах, если придётся «орать» вашу любимую песню часы подряд. В изолированных комнатах замеряют уровень излучения в процессе звонка и уровень приёма сигнала.

Наконец, финны ответственны за аудиочасть смартфонов Huawei. Настройка системы шумоподавления (чтобы вы ехали в автобусе, а собеседник слышал только ваш голос, без окружения), имитируют посторонний шум при помощи стереосистемы. После этого инженеры проверяют результаты на слух – нужно проверить, что автоматика настроила всё щадящим для человека образом, а не только руководствуясь цифрами.



Качество пайки и стабильность смартфона после испытаний проверяют рентгеном



Дисплей «поджаривают» ультрафиолетовыми лучами и проверяют, реагирует ли после этого экран на касания



Тестирование искажений динамика громкой связи и разговорного динамика в работе на пределе возможностей

Всё это звучит слишком сложно, но такие тесты – это то, что отличает Huawei (и другой «китайский премиум») от подвальных производителей «китайщины», у которых смартфоны начинают разваливаться или сбоить из-за непродуманной конструкции уже после первого включения. Кстати, о китайском и не-китайском.

Принцип №4. Нет ничего страшного, если иностранцы помогают Китаю разрабатывать смартфоны

Нам, русским людям, до сих пор неприятно осознавать, что в российском YotaPhone процессор был американским, сборка – китайской, операционная система – американской, запчасти – Китай пополам с Тайванем. И французские корни Renault в Lada Vesta тоже бьют по самолюбию. Китайцы относятся к таким вещам проще.

КНР – достаточно крупное государство, чтобы найти в нём сотрудников для любых задач, но в Huawei понимают, что, во-первых, вкусы азиатских и европейских покупателей разные, а во-вторых, что в разных странах есть по-разному талантливые специалисты, и нужно не стесняться привлекать их к работе, а не бить себя в грудь «наши китайские смартфоны спроектированы и выпущены исключительно гражданами Китая!».



Китайские смартфоны не такие уж китайские, если изучить, где их проектируют

Например, за внешность смартфонов Huawei отвечают британцы в лондонском дизайн-центре, логику работы системы продумывают в Сан-Франциско (США), алгоритмами работы системы и подсистем (камера, звук, работа с сотовой сетью) занимаются российские программисты в Москве, французы в Париже придумывают для устройств Huawei новые материалы корпуса и их сочетания, немцы из Мюнхена «колдуют» над сотовой связью.

И это только дочерние «хуавеевские» подразделения! Потому Huawei лицензирует процессорные ядра у британской ARM, начальные версии Android и Windows берёт у американских Google и Microsoft, в отдельных смартфонах разрабатывает камеры совместно с немцами из Leica. И никто не умер от вмешательства «иностранных агентов» в разработку китайских мобильников.



Huawei не работает в изоляции, а сотрудничает с дюжиной партнёров

Принцип №5. Есть свободные деньги – вкладывайся в новые разработки

Больше всего Huawei боятся превратиться из разработчика смартфонов и новых функций в «сборщика» мобильников из готовых запчастей. Без «эксклюзивов», считают китайцы, путь будет только вниз, и ненадолго, потому что новые производители мобильников в КНР появляются снова и снова, и постепенно учатся собирать нормально работающие смартфоны. Чтобы быть выше таких новичков, нужно выпускать не просто работоспособные мобильники, а модели со своим «лицом» и всегда хорошим качеством, считают Huawei.

Поэтому на R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) денег не жалеют — 10% выручки идёт на перспективные разработки. Много это или мало? Не рекорд, конечно, но очень и очень много. Примерно по этой причине смартфоны Huawei первыми из «китайцев» научились качественно снимать фото и видео и, по некоторым рейтингам, обошли по этой характеристике даже флагманы Samsung и некоторые айфоны.



Компании с наибольшими инвестициями в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (отчёт EU Industrial R&D Investment Scoreboard)

А ещё с нуля научились разрабатывать более крутые процессоры для смартфонов, чем MediaTek, Intel, или, прости Господи, Rockchip, Spreadtrum и прочие ST-Ericsson, у которых процессоры занимали в производстве основную роль.

Процессоры и связь — это, кстати говоря, те сферы, в которых Huawei не обращаются к зарубежной помощи в разработке, а признают только импортозамещение, с очень редкими исключениями. Отчасти потому, что Huawei был и остаётся одним из крупнейших производителей телеком-оборудования, и городить 4G/5G в своих смартфонах одними из первых — приятное занятие и конкурентное преимущество одновременно.

А ещё — чтобы не зависеть от Qualcomm, которая иногда штампует «хромые» процессоры и подводит всех своих клиентов, да ещё «трясёт» деньги с производителей, которые покупают процессоры MediaTek и Samsung, но не платят американцам патентные отчисления. А ещё таким образом Huawei не переплачивает за «икру на хлеб» производителям процессора — цена зависит только от суммы сделки с фабрикой, которая эти процессоры произведёт. Да и настраивать-тестировать «потроха» смартфонов собственного производства гораздо проще, чем использовать чужие инструменты и пытаться адаптировать их к особенностям китайских и зарубежных сотовых сетей.



Huawei Mate 10 Pro – один из самых крутых камерафонов в мире и объект гордости инженеров компании

Свои чипсеты нужны ещё и для того (будем откровенны), чтобы Хуавею было намного удобнее «обрезать» полосы LTE. Чтобы ваш дешёвый Huawei/Honor из Aliexpress не мог полноценно работать в отечественных 4G-сетях, а вы страдали и жалели, что не купили смартфон в официальном российском магазине.

Принцип №6. Нельзя стесняться рваться в «премиум»

«Если вы оправдываете себя словами “ну, мы же маленькая компания” — вы всегда будете маленькой компанией», улыбаются представители компании, когда показывают слайды с успехами в премиум-классе смартфонов.

Под «премиумом» в Huawei понимают смартфоны стоимостью от $500 (~30 тысяч рублей) и дороже. И искренне не понимают, почему у них спрашивают «ну, вы же китайская компания, почему так дорого?». Отвечают в стиле «наши смартфоны оправдывают свою стоимость. А много ли вы назовёте конкурентов, которые не хуже по всем параметрам, но дешевле?».

Я-то, ребята, назову. Потому что нам, покупателям, не важна «победа любой ценой» над конкурентами, как она важна для Huawei. И, если Huawei Mate 10 Pro стоит столько же, сколько Samsung Galaxy Note8, меня такая ситуация очень смутит. Не обязательно быть юной модницей, чтобы понять, насколько выше престиж корейского шильдика, и что Huawei всё ещё нужно поднимать престиж марки не только среди «пролетариата»-покупателей P10 Lite и более дешёвых моделей, но и среди людей, которые готовы тратить тысячу долларов США на телефон.



Huawei понимает, что без престижа технологии не продашь, поэтому не экономит на амбассадорах. В их числе были и знаменитый футболист Лионель Месси, и «чёрная вдова» Скарлетт Йоханссон

С другой стороны, начало положено и китайский Huawei уже сейчас котируется выше американской Motorola или тайваньской HTC в глазах покупателей смартфонов. А ещё история часто разворачивается непредсказуемым образом — когда-то и Samsung был жалкой пародией на Sony в телевизорах и Sony Ericsson в телефонах, а нынче вон как обстоят дела… В любом случае, подход Huawei внушает уважение, для бюджетных мобильников они приберегли «дочку» Honor, так что желаем китайцам удачи и «хорошего полёта» с новыми моделями смартфонов.