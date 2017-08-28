7 правил, которые опасно нарушать, когда заказываешь смартфон из Китая

Даже если вы определились с бюджетом, вызубрили названия процессоров, разузнали, прикинули, какую камеру получите за кровно заработанные и… вляпались с покупкой, потому что не учли особенностей китайской «телефоноторговли». Запомните несколько важных мелочей, чтобы потом не перепродавать смартфон за полцены и не ругаться понапрасну с китайским продавцом.

Правило №1. Удостоверьтесь, что ФСБ «благословили» ваш китайский смартфон

Начнём с того, что немалую часть китайских смартфонов российская сторона «заворачивает», даже если это легально купленные исправные мобильники для личного использования (а не перепродажи оптом). Потому как умный телефон — телефонная трубка с сенсорным экраном и «интернетами» только с нашей, простых смертных точки зрения. Федеральная служба безопасности рассматривает их, как находку для шпиона и средство шифрования.

Вроде бы странная претензия, но в действительности поддержка шифрования «зашита» почти в любой безобидной цифровой технике. Как минимум та, которая не даёт перехватывать данные, когда вы ввели пароль и подключились к домашней сети Wi-Fi (TKIP и AES), или когда набрали имя сайта и у вас отобразился именно тот самый самый сайт, а не подделка, которую вас, в теории, мог бы подсунуть интернет-провайдер или мошенники «дальше по кабелю». Короче говоря, не обходятся мобильники без шифрования, а мы все знаем, что был бы инструмент и «человек хороший» — а статья найдётся.



Пока у вас тикает (или не тикает) трек-код, таможенники проверяют смартфоны на сертификацию в ФСБ

Если вы покупаете смартфон, который продают в «Связных-Евросетях», проблем не будет — он уже вдоль и поперёк зарегистрирован-сертифицирован и не интересен ФСБ. А вот если вам приглянулся какой-нибудь Huifeng Liaxung или прочий «Суньвынь», лучше сначала откройте реестр нотификаций и проверьте, есть ли ваш кандидат на покупку в «белом» списке ФСБ. Лучше искать по отдельности — сначала по индексу модели (все эти SM-G920F, X527 и т.п.), если не найдётся — по названию смартфона. Если и по нему ничего не обнаружите — по имени производителя.

Смартфон нашёлся в списке — заказывайте, проблем с таможней точно не будет. Не нашёлся — всё равно заказывайте, но помните о том, что часть посылок (менее 10%) вскрывают на границе и проверяют наличие нотификации на устройство. Вероятность, что смартфон не привлечен внимание таможенников, достаточно высока, но если привлечет — его либо «развернут» в сторону Китая, либо не «развернут» и выпишут тому, кто заказал товар, штраф.

Как бы нам договориться, товарищ майор?

Старайтесь покупать модели, которые уже есть в реестре нотификаций

Если не совпадает индекс, желательно, чтобы совпадала хотя бы модель. Есть вероятность, что LG G6 H871 (с учётом, что LG G6 H870 в реестре) не привлечет внимания таможни.

Ругайте таможенников на форумах для мобильных энтузиастов. Пользы никакой, но хотя бы напряжение снимете, пока едет посылка.

Правило №2. Остерегайтесь сверхдешёвых «брендовых» смартфонов и восстановленных моделей

Опытные покупатели техники в интернете могут начинать хихикать, но многие и правда не придают значения тому, что во-о-н тот Samsung Galaxy S7 за 16 тысяч рублей значится как отремонтированный, а не новый товар. Или покупают «новые» Sony Xperia Z за 5 тысяч рублей, LG G4 за 8 тысяч рублей и думают, что всех перехитрили.



Да-да-да, новый, запечатанный флагман с Quad HD и крутой камерой по цене бюджетного Xiaomi

А в действительности перехитрили всех китайцы, когда наладили массовую сборку флагманов «с именем» из неоригинальных запчастей, клея, скотча и такой-то матери.

Даже если продавец честно говорит, что смартфон восстановленный, ожидать от такого мобильника можно что угодно. Приезжает к вам, допустим, такая Xperia за 5 тысяч в девственно чистом корпусе с плёночками, упаковкой с наклейками и красивым картоном, полной комплектацией. А потом у вас трескается стекло на корпусе. Или перестаёт работать разъём для зарядки. Или работает, но смартфон заряжается очень долго. Или тихо работает динамик/подозрительно плохо снимает камера. Или моментально покрывается царапинами «закалённое стекло» Или половинки корпуса «дышат», а под фронтальную камеру набивается пыль. Не говоря уже о том, что аккумулятор в корпусе установлен самый дешёвый китайский, какой нашёлся, наушники в комплекте помойного качества и только внешне напоминают оригинал, как и зарядное устройство, в котором не всегда даже 2A есть. Иногда смартфоны внезапно умирают спустя пару дней после покупки, и вы потратите очень много нервов, а возможно и заплатите несколько тысяч рублей за отправку товара обратно в Китай, прежде чем добьётесь денежной компенсации от продавца.



Смартфон, восстановленный в Китае, работает тяп-ляп и часто плохо выглядит, зато очень дешёвый

Риск купить некачественный восстановленный смартфон на Aliexpress/eBay едва ли выше, чем нарваться на жулика, который продаёт «свой личный в идеале, мамой клянусь, брат!» б/у iPhone на Avito, но господа — гораздо безопаснее купить у китайцев действительно новый китайский флагман за 16 тысяч (остатки Xiaomi Mi 5s, например), чем влипнуть за эти же деньги в «убитый» и воскрешенный с помощью самых низкопробных комплектующих Samsung Galaxy S7. И не говорите, что вас не предупреждали.

Но я хочу дешёвый и крутой Samsung/LG/Sony!

Не покупайте «породистые» смартфоны по сенсационно низкой цене — не Новый год, чудеса не случаются. Под Новый год тем более не покупайте — наши коммунистические друзья продают в праздничные дни самый отчаянный неликвид.

Если уж решились покупать восстановленный смартфон, выбирайте продавцов с самым высоким рейтингом и гарантией возврата товара. Или смартфоны, которые восстанавливал на заводе производитель (factory refurbished).

Процесс распаковки и первого включения смартфона снимайте на видео, иначе любые претензии по качеству будут отклонены с формулировкой «сам дурак сломал, мы всё исправное отправляли».

сломал, мы всё исправное отправляли». Предварительно прогуляйтесь по интернету и разузнайте, сколько стоят запчасти (корпус/дисплей/аккумулятор/камеры) к вашему восстановленному «смартфону мечты». Чтобы знать, на сколько вы «попадёте», если ресурс железки исчерпается у вас в руках спустя пару месяцев. По этой же причине не покупайте смартфоны с плохой ремонтопригодностью (привет, HTC One M7!).

Правило №3. Убедитесь, что в прошивке есть русский язык и Google Play

Чтобы смартфоном можно было пользоваться сразу же после распаковки, он должен быть адаптирован под российские реалии. Нет, я не про переходник с китайской вилки на европейскую в зарядном устройстве (хотя многим и он будет важен, если дома есть только маломощные ЗУ с током 1A). Речь идёт о более тонких материях.

Например, о так называемых «глобальных» прошивках. Китайские производители сначала штампуют смартфоны для своих соотечественников, и только потом — на внешние рынки. А во многих случаях мобильники вообще не продают официально за пределами Китая.

Но продают неофициально — и вываливают такое чудо на витрины интернет-магазинов. Если Android в смартфоне «пустой» и не модифицированный, можете надеяться на прошивку частично на русском языке (некоторые пункты останутся на английском/китайском). Но это полбеды, а беда — это то, что в экзотических китайфонах не будет поддержки Google-сервисов. То есть, никакого вам Google Play, синхронизации контактов и прочих само собой разумеющихся радостей в адаптированных смартфонах.

Русифицировать изначально китайские смартфоны можно, но результат вас вряд ли обрадует

Продавцы тоже понимают, что дремучие лаоваи из России не смогут установить мессенджеры и будут ставить «одну звезду» магазину, даже если телефон полностью исправен. Поэтому ребята «входят в положение» и вкорячивают в смартфоны какую-нибудь русификацию и Google Play своими силами.

Начинание благое и правильное для тех, кому нужно, чтобы работало как-нибудь здесь и сейчас, но «по фен-шую» такие прошивки не работают — либо в них появляются спонтанные «глюки» там, где их не должно быть, либо смартфон регулярно объявляет «вышла новая прошивка, сейчас скачаю и установлю!», скачивает, пытается установить после перезагрузки и… либо телефон превращается в «кирпич», либо прошивка не устанавливается, и смартфон качает-пытается установить её на следующий день. И на следущий. И вообще, пока не отключите эту функцию в настройках на китайском. Даже энтузиасты ругаются, когда им приходится перепрошивать так называемую прошивку-«вьетнамку» на Xiaomi или доводить до ума своими руками ZUK Z2, непригодный к использованию со своим китайско-английским Андроидом-ZUI.

如何避免这些问题?

Если вы «собаку съели» на программном ковырянии смартфонов и готовитесь умничать в стиле «Ничего сложного в перепрошивке нет! А кто не умеет, тот тупой!» — QPST/Flashtool вам в руки и EDL навстречу!

Всем остальным лучше проверять наличие слова «глобальная» (Global Firmware) на страничке с описанием смартфона перед покупкой. В глобальной прошивке нет странных китайских приложений, и стабильно без сбоев обновляются прошивки «по воздуху». Короче говоря, «мозги» смартфона работают так, как если бы вы купили его в официальной российской рознице.

Если вы ничего не смыслите в прошивке смартфонов, не покупайте новые модели в Китае, пока не пройдёт месяц-другой. Обычно за это время производитель «рожает» глобальную прошивку и все продавцы сразу же напяливают её, прежде чем отправлять смартфон в Россию.

Во всех остальных случаях проверяйте, что на смартфоне, который вы собираетесь купить, хотя бы есть русский язык и Google Play — если их «настолько нет», что продавец не смог с этим ничего поделать, есть риск, что вы останетесь с англоязычным мобильником и ручной установкой приложений из файлов один на один. Или научитесь разблокировать загрузчик, устанавливать кастомное recovery, добывать root и проводить имплантацию русского языка через morelocale, как минимум. Оно вам надо?

Лучше сразу забудьте о всякой экзотике, наподобие исключительно японских смартфонов Sharp или исключительно китайских моделей Vivo/Oppo. Без «доработки напильником» в их покупке смысла нет.

Правило №4. Не покупайте смартфоны, которые ловят 4G-связь только в Китае

Помните легенду о Вавилонской башне, которую люди не достроили, потому что стали говорить на разных языках? Примерно такое же «единство» царит в стандартах сотовых сетей: в США, Европе и Азии некоторые популярные операторы вещают на «своей», ни с кем больше не совпадающей частоте. Некоторые (Verizon и Sprint в США, например) вещают в стандарте CDMA, который настолько малопопулярен за пределами Штатов, что просто ни в борщ, ни в Красную армию.

Но мы сейчас говорим о Китае, и здесь нужно помнить, что подвид 4G-связи (LTE) в Китае вещают на частотах, которые никак не совпадают с российскими. Сердобольные разработчики железа (Qualcomm и MediaTek) давно выпускают чипсеты с поддержкой вообще всех российских-европейских-китайских частот, но в смартфонах для внутреннего китайского рынка никто не конфигурирует модем (и не наваливает антенн) таким образом, чтобы смартфон ловил все LTE-сети в Поднебесной и за её пределами. Китайцы резонно полагают, что широка страна их родная, много в ней всего, поэтому будет достаточно поддержки только китайских частот сотовой связи.



...и, вроде бы, хороший повод сэкономить

Но беспощадная унификация приносит свои плоды (дорого конструировать уникальные комбинации частот, проще влепить что-то готовое и «средне-арифметическое»). Поэтому даже самые замшелые китайфоны почти полностью совместимы с российскими сетями — поддерживают 2 из трёх важных частот LTE и все необходимые частоты 2G/3G (с этими проблем почти никогда нет).

Неприятные исключения — это почти всегда смартфоны Huawei/Honor для китайского рынка. Huawei, если вы не знали, мастер «импортозамещения» — сам конструирует себе процессоры для смартфонов и модемы для них. И конструирует их таким образом, что очень многие «Хуавеи-Хоноры» для китайского рынка работоспособны только в китайских сотовых сетях.



...но получится слишком дорогой смартфон с поддержкой только 3G

Захотите вы, к примеру, сэкономить 4 тысячи на покупке Honor 9 с 6/128 Гбайт памяти, заказываете его на Aliexpress и… получаете мобильник, который не «ловит» 4G почти на всей территории России. Потому что нужно было проверять, что покупаешь.

У москвичей, я погляжу, главные проблемы — 4G им не такой!

Чтобы проблем не было и у всех остальных россиян, всегда следует проверять в описании, что смартфон умеет работать в сети FDD-LTE в полосах:

Band 7 (1800 МГц) — самая распространенная полоса, чаще всего используется в России

Band 3 (2600 МГц) — вспомогательная полоса передачи данных, без поддержки ещё и Band 7 почти бесполезна

Band 20 (800 МГц) — самая «дальнобойная» полоса, именно к ней цепляется ваш смартфон в деревне, вдали от сотовой вышки

Band 38 (2600 МГц) — единственная полоса, которую используют в паре с технологией передачи данных TDD-LTE (все остальные работают с FDD-LTE). Пока экзотика, которую будут развивать для более качественного покрытия в регионах.

В описании может не быть никаких Band, тогда просто ищите слова «FDD-LTE» с цифрами 1800/2600. Если ещё и 800 будет — смартфон будет ловить сеть безупречно.

Правило №5. Когда китайский смартфон не продают в Китае — ищите его второе имя

И такую картину мы наблюдаем не только с самими гражданами Поднебесной (китайцы часто выбирают себе какое-нибудь привычное для европейского уха имя, когда общаются с иностранцами), но и со смартфонами.

Лучшая аналогия — японские автомобили в Японии и за её пределами. Ребята на Дальнем Востоке без запинки вам объяснят, что этот ваш Lexus IS300 — в действительности Toyota Altezza, а Nissan Terrano — это Nissan Pathfinder на японском рынке (у европейских любителей автомобилей на этом факте обычно взрывается мозг). Так вот — с мобильниками такой же цирк.

Например, смартфон Lenovo для Европы с бесчеловечным названием Vibe K5 Plus и китайский Lenovo Lemon 3 — одна и та же модель. Правда, в варианте для Китая производитель заботливо «кастрировал» поддержку частот европейских сетей. Настолько, что в России китайский вариант смартфона нормально работает только в 2G-сетях и посредством Wi-Fi.



Один и тот же смартфон может быть назван по-разному в китайских и российских магазинах

Широко известный Xiaomi Redmi 4 — это Xiaomi Hongmi 4 или Red Rice 4 в Китае. Но никому нет дела, и все продавцы сразу пишут «Redmi».

Другое дело — Huawei, который погряз в маркетоложестве с названиями выше крыши. Что в Европе Honor 8 Pro, в Китае — Honor V9. И это ещё цветочки! Один и тот же смартфон может называться Honor 8 Lite, Huawei P10 Lite или Huawei P8 (2017) просто «по приколу». Или, что ещё более глупо — дешёвый «пролетарский» Honor 6X может продаваться под «мажорным» именем Huawei Mate 9 Lite. Непостижима фантазия азиатская!

А я виконт де Бражелон!

Если вы ищете в китайских магазинах «такой же, но дешевле» смартфон китайского производителя, и не можете найти — сначала перековыряйте Google/Яндекс и удостоверьтесь, что у мобильника не было «двойного гражданства». А если было — ищите уже по китайскому имени. Так же поступайте с чехлами — для китайского имени смартфона вы найдёте больше аксессуаров, чем для европейского.

Нашёлся китайский аналог европейского смартфона? Не спешите радоваться — покупайте его только после того, как удостоверитесь, что он способен работать в российских сотовых сетях и вообще оборудован русским языком/Google Play.

Правило №6. Китайский интернет-магазин — это не обязательно низкие цены

Никогда не выходите «на охоту» за смартфонами без знания, сколько они стоят в России. Не потому, что в сотовых салонах проводят какие-то там акции (они обычно яйца выеденного не стоят), а чтобы не переплатить за мобильник в зарубежном интернет-магазине.



Иногда смартфон на китайском сайте...

Хитрые китайские дельцы из Aliexpress, кстати, уже давно приютили у себя на сайте (за хорошую оплату, разумеется) обычных российских торгашей с наценкой в 2 раза относительно китайских цен. Чтобы магазины с запредельными ценами «не смыло», как только дело дойдёт до показа одной модели смартфона у разных продавцов, Ali размещают предложения российских магазинов на главной, в крутящихся баннерах с надписями «СУПЕР-РАСПРОДАЖА SAMSUNG И XIAOMI! САМАЯ БЫСТРАЯ ДОСТАВКА В РОССИЮ!». Судя по тому, что «российские моллы» даже не думают никуда исчезать, тактика работает.



...дороже, чем в местном сотовом салоне

Где не врут с ценами?

Перед покупкой смартфона в китайском интернет-магазине проверьте его цену в Price.ru/Яндекс Маркете или другом агрегаторе. Если мобильник с доставкой откуда-то «оттуда» с мутными гарантийными обязательствами «вы отправьте нам его в Китай, если сломается» стоит столько же, сколько в соседнем сотовом салоне — может, ну её, эту возню с зарубежными покупками?

Правило №7. Убедитесь, что смартфон не поддельный, а производитель не соврал в заявленных характеристиках

Лучшее признание качества китайских смартфонов — поддельные китайские смартфоны. Потому что, если бы «китайфоны» были «помойками» изначально, необходимости их подделывать попросту не было бы. К тому же, подделать тонкий Samsung Galaxy S8 с изогнутым дисплеем у китайцев пока «кишка тонка», а вот изобразить более простые конструктивно смартфоны соотечественников — запросто!

Это ещё одна причина, чтобы не покупать не-китайские смартфоны (Samsung/LG/Apple/Sony) в китайских интернет-рынках. Лучше ищите более-менее приличный европейский или американский магазин (Computeruniverse, Clove, Best Buy, например) — будет надёжнее.

В случае со смартфонами из Поднебесной проверяйте хотя бы, что смартфон на картинке — это действительно оригинальная и реально существующая модель. Потому что китайцы не только выпускают подделки в «оригинальном» с виду корпусе, но и «изобретают» новые модели — например, под брендом Lenovo подвальные бракоделы продавали много неведомых самому производителю моделей.



Подлинный Lenovo K3 Note (сверху) и подделка. Впопыхах можно купить не тот

А многие бренды-производители настолько прекрасны, что врут даже о характеристиках своих собственных смартфонов — с такой «подлинной продукцией» никакой контрафакт не нужен. Если «раскрученные» китайские бренды (Huawei/Lenovo/Meizu/Xiaomi/ZTE/OnePlus/Vivo) ещё отвечают за свои слова, но мелкие производители придумывают характеристики по мановению фантазии.

Например, UMI (ныне UMIDIGI) в одном смартфоне дезинформировали читателей трижды:

когда указали тип экрана (вместо более дорогого AMOLED внутри стоял дешёвый IPS) модели камеры (вместо сенсора Sony IMX179 внутри стоял некий IMX164, который Sony никогда не производили) характеристики камеры — сначала китайцы заявляли, что в ней 13 мегапикселей, но потом выяснилось, что реальных мегапикселей только 8, а если выбрать «13» в настройках — картинку просто натягивают до нужной величины из 8-мегапиксельного фото.



Читаешь характеристики малоизвестного производителя — не верь глазам своим (на фото — как бы AMOLED-дисплей, но со светодиодной подсветкой, чего быть не может)

И этим грешит не только UMI, но ещё и Doogee (любители завысить в табличке с характеристиками частоту процессора и ёмкость аккумулятора), и ещё армия «полуподвальных китайцев». Поэтому:

Я узнаю этот процессор с пяти минут в игре

Проверяйте, что приглянувшаяся вам модель смартфона действительно существует — заходите на «Яндекс Маркет» или Gsmarena.com, пишите название смартфона, сравнивайте характеристики и внешний вид с тем, что видите в китайском интернет-магазине. Если что-то серьёзно отличается — лучше не рискуйте.

Когда покупаете смартфон марки «Непонятно что corporation», сначала ищите информацию о нём по поисковому запросу «имя_смартфона форум». Только после того, как проштудируете, из чего это чудо китайской инженерии состоит и как работает на самом деле, нажимайте клавишу «купить».