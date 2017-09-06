Новый флагман дешевле, чем старый: предварительный обзор смартфонов Alcatel Idol 5, A7 и A7 XL

Евгений Харитонов, 

С каждым новым поколением флагманские смартфоны становятся круче по всем параметрам, и дороже. Например, Samsung и Apple уже успешно преодолели планку в 70 тысяч рублей. Alcatel в 2016 году выпустил супер-навороченные Idol 4 по цене «половинки Айфона», но новенький Idol 5 стал… проще и дешевле, чем старая модель. Зачем было удешевлять «топ-модель», и как теперь Idol выглядит на фоне новых бюджетных Alcatel и конкурентаов?

Idol 5 — самый крутой компактный Alcatel. Но это не точно

«Я ж тебя так любил, так любил! А теперь потерял тебя…», вертится в голове, пока я рассматриваю Idol 5 на выставке IFA в Берлине. А ведь в 2015 и 2016 годах Idol 3 и 4/4S были из ряда вон выходящими Alcatel, у которых с остальными моделями было столько же сходных черт, сколько общего у Арнольда Шварценеггера с его младшим сыном. Idol 4 выглядел круче и был тоньше, чем Samsung Galaxy S7, заткнул по качеству и яркости дисплея почти все смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей в российской рознице, и очень многих обошёл по звуку в наушниках. Внешне выглядел раза в 2 дороже, чем стоил. Автономность у него была, конечно, грустная, камеры ничем не впечатляли, но по качеству изготовления и характеристикам смартфон был на высоте.

Прошло полтора года, а внешность и начинка Idol 4 до сих пор не устарели
Прошло полтора года, а внешность и начинка Idol 4 до сих пор не устарели

— Как видишь, Idol 5 нам пришлось упростить. Потому что люди не привыкли к дорогим Alcatel, а демпинговать для раскрутки пары моделей никто не станет, — представитель компании заметил мою понурую физиономию и вступился за новый смартфон. — Зато есть и хорошие новости — новая модель получилась недорогой и скоро поступит в продажу. При этом она не то, чтобы хуже старой!

Официальное фото Alcatel Idol 5
Официальное фото Alcatel Idol 5

Ну да… не то, чтобы… «Всего лишь» нет стереодинамиков, стеклянного корпуса, современного процессора, хорошей фронтальной камеры, Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц и быстрой зарядки. Пиарщик смущенно пожимает плечами и вместо ответа углубляется в свой смартфон. Ладно, я и сам понимаю, что спорить и жаловаться бесполезно — я не продавал Idol 4/4S и не покупал их, а всего лишь использовал несколько недель, чтобы написать обзор.

Только вот обидно настолько, будто продавал — огромные деньжища ушли на раскрутку флагманов Alcatel в прошлом году! А приглашённые на мероприятия гости? А классные наушники JBL? А клавиша «Boom»? Хотя стоп — клавиша-то есть, просто уже не «Бум», а «Вжух!» простая клавиша, на которую можно назначить что угодно — от запуска камеры до переключения звуковых режимов или запуска «ВКонтактика».

Нет больше ничего, потому что «не взлетело»! Теперь Idol 5S даже не будут пытаться продавать в России — к нам доедет только Idol 5 и будет стоить 14 тысяч рублей. Хорошо, может, за 14-то тысяч смартфон всё ещё крут?

Спереди Idol 5 напоминает предшественника
Спереди Idol 5 напоминает предшественника

В некоторых аспектах «Идол» действительно неплох — цветовая температура дисплея даже с виду завышена (синеватые оттенки в белом цвете), но с яркостью и чёткостью порядок. Теперь уже моно-динамик громкой связи звучит очень даже респектабельно — в шуме выставки расписать качество звучания сложно, но это точно не высокочастотная пищалка, как в Meizu M5S или Samsung Galaxy J5 (2017). Да и Redmi 4X звучит хуже.

Idol 5 — по-прежнему очень тонкий смартфон
Idol 5 — по-прежнему очень тонкий смартфон

Корпус теперь металлический, но всё такой же тонкий. Металл бюджетный, что и не удивительно. В Honor 6C или ASUS ZenFone 3 Laser материалы примерно такие же, лучше они разве что в более дорогой «лопате» Xiaomi Mi Max 2. А вот изогнутые антенные вставки на верхней и нижней гранях выглядят странно — зазор между ними и металлическими деталями корпуса сродни расстоянию между кольцом и крышкой в пластиковых бутылках. Почему нельзя было «прилепить» эти детали аккуратнее, и почему в Idol 5S, который лежит рядом, корпус выглядит и ощущается монолитным?

Даже на фото видно, какой в корпусе Idol 5 зазор между антеннами и задней крышкой
Даже на фото видно, какой в корпусе Idol 5 зазор между антеннами и задней крышкой

В Idol 5S антенны упакованы в корпус аккуратно
В Idol 5S антенны упакованы в корпус аккуратно

Камеры немного «тупят» при искусственном освещении (фазовый автофокус, бюджетные сенсоры) — сложно будет рекламировать этот смартфон как молодёжный, потому что нормальное качество фото «тусовщики» получат не ночью в клубе, а днём, под ясным солнышком. Субъективно, снимает чуть лучше, чем в Sony Xperia L1, Nokia 3 или Moto G5S, но вот старенький Huawei P9 Lite выдаёт более качественные снимки. А Samsung Galaxy J3 (2017) или Honor 6X снимают настолько лучше, что ой.

Правда, в отличие от того же J3, Alcatel Idol 5 даже со старым процессором нельзя назвать «тормозом». По скорости работы это что-то среднее между современными моделями о четырёх ядрах (Xiaomi Redmi 4A, ASUS ZenFone 3 Max) и перегруженными тяжёлой оболочкой восьмиядерниками (Honor 6A, Samsung Galaxy A5 2016). Жить можно, но грустно, и игры будут работать тяп-ляп. Но хотя бы приложения не будут вываливаться из памяти, потому что 3 Гбайт поверх почти пустого Android — это хорошечно.

Неплохой дизайн, хотя вживую выглядит намного более скучно. чем в рекламных фото
Неплохой дизайн, хотя вживую выглядит намного более скучно. чем в рекламных фото

Больше всего грустно, что прожорливый процессор, который не без труда тянет 1920x1080 пикселей в дисплее, и этот самый дисплей о 5,2 дюймах обслуживает аккумулятор ёмкостью 2800 мАч. Автономности будет не всегда хватать даже на один день. А быстрой зарядки нет (никто о таких штуковинах не знал в 2015 году, когда проектировали процессор), и смартфон будет заряжать эти несчастные 2800 мАч целых 3,5 часа (!) по заявлениям самого Alcatel. Даже простой «бутерброд» из Power Bank и смартфона носить так долго — одуреть можно, не говоря уже о «дежурстве у розетки».

Зато внутри установлен усилитель Awinic AW8738 — с ним, в теории, звук должен быть лучше, чем с «голым» MT6753 без доработок аудио. Да и вообще, смартфоны Alcatel почти всегда звучали неплохо за свои деньги — авось и в этом случае всё будет хорошо.

О программной составляющей Idol 5 рассказывать скучно — Android 7.1 в почти первозданном виде с перерисованными ярлыками и практически тем же набором приложений, который был в Idol 4/4S. Новшество — возможность «клонировать» приложения. То есть, заставить на одном смартфоне работать два отдельно стоящих Instagram или WhatsApp. Полезно.

Android 7 Nougat в смартфонах Alcatel Idol 5, A7 и A7 XL Android 7 Nougat в смартфонах Alcatel Idol 5, A7 и A7 XL Android 7 Nougat в смартфонах Alcatel Idol 5, A7 и A7 XL Android 7 Nougat в смартфонах Alcatel Idol 5, A7 и A7 XL

Android 7 Nougat в смартфонах Alcatel Idol 5, A7 и A7 XL

В итоге Idol 5 подкупает разве что качеством дисплея, динамика и, теоретически, звуком в наушниках. Всё остальное в нём реализовано на среднем уровне, а что-то, быть может, и того хуже. За 14 тысяч шедевральных мобильников в российской рознице не купишь, но на современный процессор и нормальную камеру уже можно рассчитывать. Idol 5 в этом плане точно не лидер, а вот хуже ли большинства, или где-то посередине — нужно проверять в сравнении с конкурентами.

Alcatel Idol 5 (6058D)

Операционная система

Android 7.1 Nougat

Экран

5,2”, 1920x1080, IPS, 423 ppi

Процессор

MediaTek MT6753 , 8 ядер (8x Cortex-A53 1,3 ГГц)

Графика

Mali-T720 MP3

Оперативная память

3 ГБ

Постоянная память

16 ГБ, слот microSD

Связь

4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС

Камеры

основная: 13 Мп, с автофокусом,

съёмка видео 1920x1080,

фронтальная: 5 Мп

Аккумулятор

2800 мАч, несъемный

Размеры

148x73x7,5 мм

Масса

155 г

Цена на момент публикации

14 000 рублей

A7 и A7 XL — старшие в бюджетном классе

Если Idol «разжаловали» до бюджетного класса со временем, то A-серия — изначально бюджетные смартфоны. Alcatel постепенно наводит порядок и вместо всяческих Pixi, Pop XL, Pop S, Pop Star, Shine и так далее переходит на понятные «цифробуквы», как это сделал Samsung по итогам такого же бардака в модельном ряду.

Но в ближайшем рассмотрении понимаешь, что перемен мест слагаемых мало что изменилось — примерно такие же смартфоны по начинке, как Idol, только другие с виду. И даже более красивые, как по мне — A7 в чёрном пластиковом корпусе с «шёлковой» текстурой и золотистыми вставками на задней панели выглядит  замечательно. Чем-то похож на Nubia Z11 mini S, но даже более приятный на ощупь. И я не назвал бы такой дизайн «цыганщиной» — от вида серебристых кастрюльных корпусов тошнит сразу же, а хороший цепкий и не маркий пластик с парой украшений сегодня уже выглядит необычно.

Хороший пластик, стильное оформление — сзади A7 очень красив!
Хороший пластик, стильное оформление — сзади A7 очень красив!

Лицевая панель  радует меньше — рамки огромные, а золотистые «рты» на чёрном фоне выглядят скорее пугающе, чем привлекательно. А ещё есть вопросы к дисплею — это прекрасно, что он чёткий на все 1920x1080 пикселей, но под сентябрьским берлинским солнцем максимальной яркости было впритык даже в тени. У конкурентов (Xiaomi Redmi Note 4, Meizu M5 Note, LG Q6 Alpha) дисплеи заметно более крутые.

Золотистые «рты» на лицевой стороне Alcatel A7 выглядят странно
Золотистые «рты» на лицевой стороне Alcatel A7 выглядят странно

А ещё внутрь корпуса впихнули аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, правда не очень искусно — в 9 мм толщины могут поместиться и 5000 мАч при желании.

Начинка очень похожа на то, что мы наблюдали в Idol 5, но некоторые вещи уже довели до ума — частоту древнего MT6750 довели до приличного уровня, в играх он ворочается быстрее, чем более новый MT6753. А ещё заявлена поддержка быстрой зарядки (9В, 1,67A) и есть NFC для Android Pay (если сработается правильно). Получился смартфон-«баржа» для неспешного плавания в «интернетах».

Фото на тыловую камеру Alcatel A7 Фото на тыловую камеру Alcatel A7 Фото на фронтальную камеру Alcatel A7

Тыловая камера не особо радует — грустно видеть бюджетный сенсор, как в смартфонах стоимостью 10 тысяч рублей. Но ещё более грустно, что HDR (смартфон делает несколько фото с разной яркостью, а потом склеивает их в одну красивую и красочную) работает очень медленно — старый процессор «пережёвывает» серийную съёмку примерно 4-5 секунд, и если в кадре в этом время хоть кто-нибудь/что-нибудь шевелится, его «размажет» по фотографии до неузнаваемости. Грустно. Но зато фронтальная камера классная — честные 8 мегапикселей, в дневной съёмке к детализации не придерёшься. Ночью дела, наверняка, обстоят хуже, но на этот случай в смартфоне есть вспышка на лицевой стороне.

Alcatel A7 (5090Y)

Операционная система

Android 7.0 Nougat

Экран

5,2”, 1920x1080, IPS, 401 ppi

Процессор

MediaTek MT6750T , 8 ядер (4x Cortex-A53 1,5 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц)

Графика

Mali-T860 MP2

Оперативная память

3 ГБ

Постоянная память

32 ГБ, слот microSD

Связь

4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC

Камеры

основная: 16 Мп, с автофокусом,

съёмка видео 1920x1080,

фронтальная: 88 Мп

Аккумулятор

4000 мАч, несъемный

Размеры

152,7x76,5x9 мм

Масса

164 г

Цена на момент публикации

14 000 рублей

Alcatel A7 XL — это растянутый до 6 дюймов A7 со сдвоенной тыловой камерой, поддержкой Wi-Fi на частоте 5 ГГц, примерно таким же по яркости экраном и немилосердной ценой в 18 тысяч рублей. Корпус тоже пластиковый, тоже очень красивый и одновременно практичный — задней крышкой, по ощущениям, можно «орехи колоть», а отпечатки, царапины или потёртости на ней вообще не видны.

Пластик обработали так, что он не пачкается и отлично выглядит
Пластик обработали так, что он не пачкается и отлично выглядит

A7 XL — лопата, на это намекает и стандартный размер иконок в системе
A7 XL — лопата, на это намекает и стандартный размер иконок в системе

A7 XL снимает одиночные фото и работает с такой же скоростью, как «просто A7». А размытие, ради которого городили дополнительную камеру, наличествует и работает, но не очень качественно — замыливает и фон, и солидную часть главного героя снимка по контуру.

Размытие в тыловых камерах Alcatel A7 XL Размытие в тыловых камерах Alcatel A7 XL

Размытие в тыловых камерах Alcatel A7 XL

За 18  тысяч рублей такую картину видеть уже не хотелось бы — да, среди 6-дюймовых смартфонов выбрать дешевле 20 тысяч особо нечего, но одиночная и настолько же дешёвая камера в Meizu M3 Max (17 тысяч рублей в официальной рознице) справляется со своей работой даже чуть лучше. Не говоря уже о том, что Meizu намного более тонкий и намного более быстрый смартфон.

Фото на тыловую камеру Alcatel A7 XL Фото на тыловую камеру Alcatel A7 XL

Фото на тыловую камеру Alcatel A7 XL

Фото на тыловую камеру Alcatel A7 XL Фото на фронтальную камеру Alcatel A7 XL

А за 20 тысяч ровно можно взять монструозного размера крутой Xiaomi Mi Max 2, если у вас достаточно глубокие и прочные карманы в брюках, конечно.

Ещё неплохой вариант — набраться терпения и ждать. Потому что со временем смартфоны Alcatel имеют свойство дешеветь в два, а то и в три раза относительно базовой цены. И, если вы положили глаз на конкретную модель, у вас есть все шансы дождаться, когда она станет вам по карману. Потому что в текущей конфигурации без интенсивной рекламы или скидок новые Alcatel просто растопчут на злостном поле конкуренции «старших бюджетников» в России.

Alcatel A7 XL (7071D)

Операционная система

Android 7.1 Nougat

Экран

6,0”, 1920x1080, IPS, 367 ppi

Процессор

Mediatek MT6750S, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,5 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц)

Графика

Mali-T860 MP2

Оперативная память

3 ГБ

Постоянная память

32 ГБ, слот microSD

Связь

4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС

Камеры

основная: 13 Мп, с автофокусом,

съёмка видео 1920x1080,

дополнительная: 2 Мп,

фронтальная: 5 Мп

Аккумулятор

4000 мАч, несъемный

Размеры

159,6x81,5x8,7 мм

Масса

175 г

Цена на момент публикации

18 000 рублей

 Хороший дизайн, но устаревшая начинка
Хороший дизайн, но устаревшая начинка

Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон ALCATEL IFA 2017 IFA Alcatel Idol 5 Alcatel A7

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