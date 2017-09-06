Новый флагман дешевле, чем старый: предварительный обзор смартфонов Alcatel Idol 5, A7 и A7 XL

С каждым новым поколением флагманские смартфоны становятся круче по всем параметрам, и дороже. Например, Samsung и Apple уже успешно преодолели планку в 70 тысяч рублей. Alcatel в 2016 году выпустил супер-навороченные Idol 4 по цене «половинки Айфона», но новенький Idol 5 стал… проще и дешевле, чем старая модель. Зачем было удешевлять «топ-модель», и как теперь Idol выглядит на фоне новых бюджетных Alcatel и конкурентаов?

Idol 5 — самый крутой компактный Alcatel. Но это не точно

«Я ж тебя так любил, так любил! А теперь потерял тебя…», вертится в голове, пока я рассматриваю Idol 5 на выставке IFA в Берлине. А ведь в 2015 и 2016 годах Idol 3 и 4/4S были из ряда вон выходящими Alcatel, у которых с остальными моделями было столько же сходных черт, сколько общего у Арнольда Шварценеггера с его младшим сыном. Idol 4 выглядел круче и был тоньше, чем Samsung Galaxy S7, заткнул по качеству и яркости дисплея почти все смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей в российской рознице, и очень многих обошёл по звуку в наушниках. Внешне выглядел раза в 2 дороже, чем стоил. Автономность у него была, конечно, грустная, камеры ничем не впечатляли, но по качеству изготовления и характеристикам смартфон был на высоте.



Прошло полтора года, а внешность и начинка Idol 4 до сих пор не устарели

— Как видишь, Idol 5 нам пришлось упростить. Потому что люди не привыкли к дорогим Alcatel, а демпинговать для раскрутки пары моделей никто не станет, — представитель компании заметил мою понурую физиономию и вступился за новый смартфон. — Зато есть и хорошие новости — новая модель получилась недорогой и скоро поступит в продажу. При этом она не то, чтобы хуже старой!



Официальное фото Alcatel Idol 5

Ну да… не то, чтобы… «Всего лишь» нет стереодинамиков, стеклянного корпуса, современного процессора, хорошей фронтальной камеры, Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц и быстрой зарядки. Пиарщик смущенно пожимает плечами и вместо ответа углубляется в свой смартфон. Ладно, я и сам понимаю, что спорить и жаловаться бесполезно — я не продавал Idol 4/4S и не покупал их, а всего лишь использовал несколько недель, чтобы написать обзор.

Только вот обидно настолько, будто продавал — огромные деньжища ушли на раскрутку флагманов Alcatel в прошлом году! А приглашённые на мероприятия гости? А классные наушники JBL? А клавиша «Boom»? Хотя стоп — клавиша-то есть, просто уже не «Бум», а «Вжух!» простая клавиша, на которую можно назначить что угодно — от запуска камеры до переключения звуковых режимов или запуска «ВКонтактика».

Нет больше ничего, потому что «не взлетело»! Теперь Idol 5S даже не будут пытаться продавать в России — к нам доедет только Idol 5 и будет стоить 14 тысяч рублей. Хорошо, может, за 14-то тысяч смартфон всё ещё крут?



Спереди Idol 5 напоминает предшественника

В некоторых аспектах «Идол» действительно неплох — цветовая температура дисплея даже с виду завышена (синеватые оттенки в белом цвете), но с яркостью и чёткостью порядок. Теперь уже моно-динамик громкой связи звучит очень даже респектабельно — в шуме выставки расписать качество звучания сложно, но это точно не высокочастотная пищалка, как в Meizu M5S или Samsung Galaxy J5 (2017). Да и Redmi 4X звучит хуже.



Idol 5 — по-прежнему очень тонкий смартфон

Корпус теперь металлический, но всё такой же тонкий. Металл бюджетный, что и не удивительно. В Honor 6C или ASUS ZenFone 3 Laser материалы примерно такие же, лучше они разве что в более дорогой «лопате» Xiaomi Mi Max 2. А вот изогнутые антенные вставки на верхней и нижней гранях выглядят странно — зазор между ними и металлическими деталями корпуса сродни расстоянию между кольцом и крышкой в пластиковых бутылках. Почему нельзя было «прилепить» эти детали аккуратнее, и почему в Idol 5S, который лежит рядом, корпус выглядит и ощущается монолитным?



Даже на фото видно, какой в корпусе Idol 5 зазор между антеннами и задней крышкой



В Idol 5S антенны упакованы в корпус аккуратно

Камеры немного «тупят» при искусственном освещении (фазовый автофокус, бюджетные сенсоры) — сложно будет рекламировать этот смартфон как молодёжный, потому что нормальное качество фото «тусовщики» получат не ночью в клубе, а днём, под ясным солнышком. Субъективно, снимает чуть лучше, чем в Sony Xperia L1, Nokia 3 или Moto G5S, но вот старенький Huawei P9 Lite выдаёт более качественные снимки. А Samsung Galaxy J3 (2017) или Honor 6X снимают настолько лучше, что ой.

Правда, в отличие от того же J3, Alcatel Idol 5 даже со старым процессором нельзя назвать «тормозом». По скорости работы это что-то среднее между современными моделями о четырёх ядрах (Xiaomi Redmi 4A, ASUS ZenFone 3 Max) и перегруженными тяжёлой оболочкой восьмиядерниками (Honor 6A, Samsung Galaxy A5 2016). Жить можно, но грустно, и игры будут работать тяп-ляп. Но хотя бы приложения не будут вываливаться из памяти, потому что 3 Гбайт поверх почти пустого Android — это хорошечно.



Неплохой дизайн, хотя вживую выглядит намного более скучно. чем в рекламных фото

Больше всего грустно, что прожорливый процессор, который не без труда тянет 1920x1080 пикселей в дисплее, и этот самый дисплей о 5,2 дюймах обслуживает аккумулятор ёмкостью 2800 мАч. Автономности будет не всегда хватать даже на один день. А быстрой зарядки нет (никто о таких штуковинах не знал в 2015 году, когда проектировали процессор), и смартфон будет заряжать эти несчастные 2800 мАч целых 3,5 часа (!) по заявлениям самого Alcatel. Даже простой «бутерброд» из Power Bank и смартфона носить так долго — одуреть можно, не говоря уже о «дежурстве у розетки».

Зато внутри установлен усилитель Awinic AW8738 — с ним, в теории, звук должен быть лучше, чем с «голым» MT6753 без доработок аудио. Да и вообще, смартфоны Alcatel почти всегда звучали неплохо за свои деньги — авось и в этом случае всё будет хорошо.

О программной составляющей Idol 5 рассказывать скучно — Android 7.1 в почти первозданном виде с перерисованными ярлыками и практически тем же набором приложений, который был в Idol 4/4S. Новшество — возможность «клонировать» приложения. То есть, заставить на одном смартфоне работать два отдельно стоящих Instagram или WhatsApp. Полезно.

Android 7 Nougat в смартфонах Alcatel Idol 5, A7 и A7 XL

В итоге Idol 5 подкупает разве что качеством дисплея, динамика и, теоретически, звуком в наушниках. Всё остальное в нём реализовано на среднем уровне, а что-то, быть может, и того хуже. За 14 тысяч шедевральных мобильников в российской рознице не купишь, но на современный процессор и нормальную камеру уже можно рассчитывать. Idol 5 в этом плане точно не лидер, а вот хуже ли большинства, или где-то посередине — нужно проверять в сравнении с конкурентами.

Alcatel Idol 5 (6058D) Операционная система Android 7.1 Nougat Экран 5,2”, 1920x1080, IPS, 423 ppi Процессор MediaTek MT6753 , 8 ядер (8x Cortex-A53 1,3 ГГц) Графика Mali-T720 MP3 Оперативная память 3 ГБ Постоянная память 16 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 2800 мАч, несъемный Размеры 148x73x7,5 мм Масса 155 г Цена на момент публикации 14 000 рублей

A7 и A7 XL — старшие в бюджетном классе

Если Idol «разжаловали» до бюджетного класса со временем, то A-серия — изначально бюджетные смартфоны. Alcatel постепенно наводит порядок и вместо всяческих Pixi, Pop XL, Pop S, Pop Star, Shine и так далее переходит на понятные «цифробуквы», как это сделал Samsung по итогам такого же бардака в модельном ряду.

Но в ближайшем рассмотрении понимаешь, что перемен мест слагаемых мало что изменилось — примерно такие же смартфоны по начинке, как Idol, только другие с виду. И даже более красивые, как по мне — A7 в чёрном пластиковом корпусе с «шёлковой» текстурой и золотистыми вставками на задней панели выглядит замечательно. Чем-то похож на Nubia Z11 mini S, но даже более приятный на ощупь. И я не назвал бы такой дизайн «цыганщиной» — от вида серебристых кастрюльных корпусов тошнит сразу же, а хороший цепкий и не маркий пластик с парой украшений сегодня уже выглядит необычно.



Хороший пластик, стильное оформление — сзади A7 очень красив!

Лицевая панель радует меньше — рамки огромные, а золотистые «рты» на чёрном фоне выглядят скорее пугающе, чем привлекательно. А ещё есть вопросы к дисплею — это прекрасно, что он чёткий на все 1920x1080 пикселей, но под сентябрьским берлинским солнцем максимальной яркости было впритык даже в тени. У конкурентов (Xiaomi Redmi Note 4, Meizu M5 Note, LG Q6 Alpha) дисплеи заметно более крутые.



Золотистые «рты» на лицевой стороне Alcatel A7 выглядят странно

А ещё внутрь корпуса впихнули аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, правда не очень искусно — в 9 мм толщины могут поместиться и 5000 мАч при желании.

Начинка очень похожа на то, что мы наблюдали в Idol 5, но некоторые вещи уже довели до ума — частоту древнего MT6750 довели до приличного уровня, в играх он ворочается быстрее, чем более новый MT6753. А ещё заявлена поддержка быстрой зарядки (9В, 1,67A) и есть NFC для Android Pay (если сработается правильно). Получился смартфон-«баржа» для неспешного плавания в «интернетах».

Тыловая камера не особо радует — грустно видеть бюджетный сенсор, как в смартфонах стоимостью 10 тысяч рублей. Но ещё более грустно, что HDR (смартфон делает несколько фото с разной яркостью, а потом склеивает их в одну красивую и красочную) работает очень медленно — старый процессор «пережёвывает» серийную съёмку примерно 4-5 секунд, и если в кадре в этом время хоть кто-нибудь/что-нибудь шевелится, его «размажет» по фотографии до неузнаваемости. Грустно. Но зато фронтальная камера классная — честные 8 мегапикселей, в дневной съёмке к детализации не придерёшься. Ночью дела, наверняка, обстоят хуже, но на этот случай в смартфоне есть вспышка на лицевой стороне.

Alcatel A7 (5090Y) Операционная система Android 7.0 Nougat Экран 5,2”, 1920x1080, IPS, 401 ppi Процессор MediaTek MT6750T , 8 ядер (4x Cortex-A53 1,5 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц) Графика Mali-T860 MP2 Оперативная память 3 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 88 Мп Аккумулятор 4000 мАч, несъемный Размеры 152,7x76,5x9 мм Масса 164 г Цена на момент публикации 14 000 рублей

Alcatel A7 XL — это растянутый до 6 дюймов A7 со сдвоенной тыловой камерой, поддержкой Wi-Fi на частоте 5 ГГц, примерно таким же по яркости экраном и немилосердной ценой в 18 тысяч рублей. Корпус тоже пластиковый, тоже очень красивый и одновременно практичный — задней крышкой, по ощущениям, можно «орехи колоть», а отпечатки, царапины или потёртости на ней вообще не видны.



Пластик обработали так, что он не пачкается и отлично выглядит



A7 XL — лопата, на это намекает и стандартный размер иконок в системе

A7 XL снимает одиночные фото и работает с такой же скоростью, как «просто A7». А размытие, ради которого городили дополнительную камеру, наличествует и работает, но не очень качественно — замыливает и фон, и солидную часть главного героя снимка по контуру.

Размытие в тыловых камерах Alcatel A7 XL

За 18 тысяч рублей такую картину видеть уже не хотелось бы — да, среди 6-дюймовых смартфонов выбрать дешевле 20 тысяч особо нечего, но одиночная и настолько же дешёвая камера в Meizu M3 Max (17 тысяч рублей в официальной рознице) справляется со своей работой даже чуть лучше. Не говоря уже о том, что Meizu намного более тонкий и намного более быстрый смартфон.

Фото на тыловую камеру Alcatel A7 XL

А за 20 тысяч ровно можно взять монструозного размера крутой Xiaomi Mi Max 2, если у вас достаточно глубокие и прочные карманы в брюках, конечно.

Ещё неплохой вариант — набраться терпения и ждать. Потому что со временем смартфоны Alcatel имеют свойство дешеветь в два, а то и в три раза относительно базовой цены. И, если вы положили глаз на конкретную модель, у вас есть все шансы дождаться, когда она станет вам по карману. Потому что в текущей конфигурации без интенсивной рекламы или скидок новые Alcatel просто растопчут на злостном поле конкуренции «старших бюджетников» в России.

Alcatel A7 XL (7071D) Операционная система Android 7.1 Nougat Экран 6,0”, 1920x1080, IPS, 367 ppi Процессор Mediatek MT6750S, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,5 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц) Графика Mali-T860 MP2 Оперативная память 3 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, дополнительная: 2 Мп, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 4000 мАч, несъемный Размеры 159,6x81,5x8,7 мм Масса 175 г Цена на момент публикации 18 000 рублей



Хороший дизайн, но устаревшая начинка